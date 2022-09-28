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青嶼張氏兄弟洋樓開工動土 修復後將成在地重要景點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣定古蹟「青嶼張氏兄弟洋樓」今天辦理修復及再利用工程開工典禮，張家後人與出席貴賓合影。圖／金門縣文化局提供
金門縣定古蹟「青嶼張氏兄弟洋樓」今天辦理修復及再利用工程開工典禮，張家後人與出席貴賓合影。圖／金門縣文化局提供

縣定古蹟「青嶼張氏兄弟洋樓」今天辦理修復及再利用工程開工典禮，工程維修經費達1887萬8997元，預定2024年6月完工，金門文化局表示，希望洋樓修復完成後，成為青嶼地區重要景點，未來思考多元運用模式，帶動社區發展。

這項開工動土典禮今天上午舉行，由副縣長李增財主持，與會人員有縣議員李應文、文化局長許績鑫、金沙鎮公所秘書許萬恭、青嶼社區發展協會常務監事王双福、古蹟所有人張嘉道及多位青嶼居民參與與會。

為提升傳統匠師之社會尊榮感，開工前，也特別邀請參與施作之兼任大木與小木匠師洪振坤、泥作匠師李增嘉、瓦作匠師黃榮燦、泥塑匠師黃正龍、彩畫匠師蘇榮仁出席，予以公開表揚，肯定傳統匠師的貢獻。

李增財表示，金門縣有130多棟洋樓，青嶼張氏兄弟洋樓由張自然等4兄弟在1930年共同出資興建，1934年完工。李增財期盼洋樓「修舊如舊」，並帶來新生命。

洋樓所有人張嘉道及多位青嶼居民觀禮，其中，張自吉91歲的兒子張春安說，在洋樓裡成長，期待洋樓再現往日風華。

金門縣文化局表示，「青嶼張氏兄弟洋樓」為張自然、張自吉、張自來、張自忠兄弟四人於菲律賓發展有成，於民國19年而共同出資興建， 23年興建完成。洋樓建築型式為為金門代表性洋樓，為五腳基洋樓併右護龍前迴向，洋樓屋頂為閩南紅瓦歇山屋頂，本地俗稱「龜殼式」，正立面塌岫之圓形煙炙磚柱，為特製開模紅磚，為地區少見，屋頂明間有山頭中央飾以泥塑獅踩球圖案，兩側為卷草圖騰，次間為花瓶女兒牆欄杆，於下方匾額落款「忠勤世第」，兩側以泥塑天使圖騰裝飾，洋樓造型美觀，山牆優美。金門縣政府於106年1月26日指定為縣定古蹟。

文化局表示，開工後若全案工程順利，預計113年6月竣工。希望洋樓修復完成後，可以成為青嶼地區重要景點，未來思考多元運用模式，帶動社區之發展。

開工前，也特別邀請參與施作的兼任大木與小木匠師洪振坤、泥作匠師李增嘉、瓦作匠師黃榮燦、泥塑匠師黃正龍、彩畫匠師蘇榮仁予以公開表揚，以肯定他們的貢獻。圖／金門縣文化局提供
開工前，也特別邀請參與施作的兼任大木與小木匠師洪振坤、泥作匠師李增嘉、瓦作匠師黃榮燦、泥塑匠師黃正龍、彩畫匠師蘇榮仁予以公開表揚，以肯定他們的貢獻。圖／金門縣文化局提供
金門縣定古蹟「青嶼張氏兄弟洋樓」今天辦理修復及再利用工程開工典禮，與會貴賓一起主持動土儀式。圖／金門縣文化局提供
金門縣定古蹟「青嶼張氏兄弟洋樓」今天辦理修復及再利用工程開工典禮，與會貴賓一起主持動土儀式。圖／金門縣文化局提供
縣定古蹟「青嶼張氏兄弟洋樓」今天辦理修復及再利用工程開工典禮，副縣長李增財到場主持。圖／金門縣文化局提供
縣定古蹟「青嶼張氏兄弟洋樓」今天辦理修復及再利用工程開工典禮，副縣長李增財到場主持。圖／金門縣文化局提供

金門 文化局

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