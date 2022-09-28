國民法官明年上路 高雄初選220多萬人抽出2萬5千人

「國民法官」新制明年1月即將上路，依規定只要年滿23歲、在高雄、橋頭地方法院轄區內居住滿4個月以上的國民，都有機會被選任為國民法官；近日高雄市政府民政局、地方法院、地檢署及高雄律師公會共同見證，以公開電腦隨機抽選，完成2萬5千名備選國民法官初選名冊。

因應新制實施，高雄與橋頭地方法院上周四，在鳳山行政中心民政局四樓會議室，依國民法官法第17條第2項規定，以公開電腦隨機抽選方式進行；抽選作業，由市府民政局副局長蔡翹鴻擔任主席，並分別由地方法院、地檢署與高雄律師公會派代表到場見證。

依據高雄市國民法官抽選基礎資料，高雄地方法院管轄鹽埕、鼓山、三民、新興、前金、苓雅、前鎮、旗津、小港、鳳山、林園及大寮區，共12區，具備積極資格人口數達132萬1394人。

橋頭地方法院所轄則有橋頭、左營、楠梓、大樹、鳥松、仁武、大社、岡山、燕巢、永安、彌陀、梓官、路竹、阿蓮、湖內、茄萣、田寮、旗山、美濃、內門、甲仙、杉林、六龜、那瑪夏、桃源及茂林區，共26區，具備積極資格人口數達88萬7779人。