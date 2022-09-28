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影／角頭父親告別式 屏縣長參選人不分藍綠派代表致哀
屏東地方角頭陳姓男子（綽號鴨頭）父親陳慶風病逝，享壽71歲，今天上午舉行告別式。各地角頭前往致哀，送行隊伍綿延數百公尺，國民黨及民進黨屏東縣長參選人蘇清泉、周春米都派代表致祭，屏東縣議長周典論擔任銘旌官，現場冠蓋雲集，超跑名車列隊，聲勢浩大。
屏東警方為防止黑幫尋釁滋事，刑大及東港分局都規畫近百警力到場戒備，對致哀人士重點盤查，氣氛一度緊張。
上午告別式在屏東崁頂鄉陳宅舉行，為了讓父親風光走完最後一程，喪家特別從台北預訂花車，連夜從北部以貨櫃車載運南下，儀式全程錄影轉播，另出動空拍機全程攝錄。各地角頭10點公祭時間未到就陸續到場，現場超跑名車雲集，周邊道路管制，一度塞爆。
據了解，上午約有逾2千人前往致哀，告別式場花費逾4百萬元。
陳慶風是南州宮廟陳公館的老館主，其獨生子陳男（綽號鴨頭）曾涉入多起治安事件，今年5月疑捲入一起槍擊案，被依殺人未遂等罪送辦，7月間以30萬元交保，檢方不服抗告但遭駁回。其妻楊芷瑜已登記參選崁頂鄉第四選區鄉民代表，展現家族聲勢。
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