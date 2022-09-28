任期將滿議員問有無遺珠之憾 潘孟安盼星級旅館進駐

屏東縣長潘孟安任期將滿，屏東縣議員李世斌今議會總質詢時問潘孟安，任期8年對於縣政有沒有遺珠之憾？潘孟安坦言，希望能在任期結束前引進星級旅館，但剛好碰到疫情，期盼日後星級旅館進駐，帶動周邊經濟，創造更多就業機會。

屏東縣府交旅處長黃國維說，縣長提到星級旅館，是指屏東夜市旁，屏東舊酒廠段3、5地號國有非公用土地開發案，9月13日到10月24日第三次招商公告，該基地位處屏東市蛋黃區中的蛋黃。

黃國維說，該基地面積2萬544.85平方公尺，招商條件，開發項目應包含旅館，客房數至少200間，或旅館設施總樓地板面積應至少達4000坪（不含停車空間），採分期分區者，應於第一期完成旅館的興建並營運，旅館自營運開始之日起3年 内，應取得交通部觀光局星級旅館評鑑四星級（含）以上之星級旅館評鑑標識。

李世斌今議會質詢時潘孟安，李世斌問潘孟安，任期將滿，有沒有哪些政策沒有完成會很鬱卒、有遺珠之憾，希望下任縣長能完成？潘孟安說，他原本希能在任內完成引進星級旅館，希望能在任期內動工，目前在招商中。

潘孟安說，很積極招商，找很多五星級飯店，但剛好碰到連續2、3年的疫情，物價波動大。屏東市的旅館、住的空間不足，因為旅館業、旅遊業是無煙囪工業，能帶動更多就業機會，民眾旅遊消費帶動地方經濟，觀光帶來經濟循環。希望加快速度，因應屏東市未來產業園區開發，運動產業園區，未來一個月希望能有1.5場到2場競賽，運動體育帶動觀光，盼未來能有星級旅館。

李世斌也問潘孟安，認為任內最滿意的事情？潘孟安說，最滿意的還是要由人民判斷，他感謝縣民信任，縣府團隊努力，最重要是凝聚屏東縣民的城市光榮感，過去不敢說我們是屏東人，現在大家有自信抬起頭來說「我來自屏東」，對城市要有信心，不自怨自艾。

面對屏東人口流失，高房價，潘孟安說，屏東被定位在農業縣，人口增長中，每年平均8000人死亡，出生約4千多人，每年減少4千人口，他也擔心人口外移，屏東有高雄、台南兩個直轄市，怕被磁吸。