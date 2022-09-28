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金門青嶼張氏兄弟洋樓修復開工 將多元運用發展

中央社／ 金門縣28日電

金門文化局今天為縣定古蹟「青嶼張氏兄弟洋樓」辦理修復及再利用工程開工典禮，預定2024年6月完工。文化局說，將思考多元運用模式，盼洋樓帶動發展，成為青嶼重要景點。

開工動土典禮由金門縣副縣長李增財主持。縣文化局響應文化部尊祟傳統匠師的指示，開工前，邀請參與施作的大木與小木匠師洪振坤、泥作匠師李增嘉、瓦作匠師黃榮燦、泥塑匠師黃正龍和彩畫匠師蘇榮仁出席，公開表揚，肯定他們的貢獻。

李增財表示，金門縣有130多棟洋樓，青嶼張氏兄弟洋樓為張自然、張自吉、張自來、張自忠兄弟4人在菲律賓發展有成，於1930年共同出資興建，1934年完工。李增財期盼洋樓「修舊如舊」，並帶來新生命。

洋樓所有人張嘉道及多位青嶼居民觀禮，其中，張自吉91歲的兒子張春安說，在洋樓裡成長，期待洋樓再現往日風華。縣議員李應文認為金門民宿已飽和，建議洋樓完成修復後，可以作為文創據點。

文化局指出，這棟洋樓建築型式為金門代表性洋樓，為五腳基洋樓併右護龍前迴向，洋樓屋頂為閩南紅瓦歇山屋頂，本地俗稱「龜殼式」，正立面塌岫的圓形煙炙磚柱，為特製開模紅磚，為地區少見；屋頂明間有山頭中央飾以泥塑獅踩球圖案，兩側為卷草圖騰，次間為花瓶女兒牆欄杆，下方匾額落款「忠勤世第」，兩側以泥塑天使圖騰裝飾。洋樓造型美觀，山牆優美，縣府於2017年1月指定為縣定古蹟。

文化局表示，這次修復工程以新台幣1887萬8997元決標，預計2024年6月竣工，希望洋樓修復完成後，成為青嶼地區重要景點，未來思考多元運用模式，帶動社區發展。文化局長許績鑫並表示，金門縣重視傳統匠師人才傳承及尊榮感，已獲文資局列為向全台縣市文資主管單位宣導案例。

文化局 金門

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