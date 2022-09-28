鹹酥雞惡魔餐VS.舒肥雞天使餐 台灣設計展讓人天人交戰

迎接台灣設計展在高雄開展，元榆牧場創辦人陳立言10月起將在「吉10型樂」型農市集中，首推鹹酥雞惡魔餐及舒肥雞天使餐，挑戰民眾味蕾，揚言要讓大家在天使餐與惡魔餐之間天人交戰。

元榆牧場創辦人陳立言2015年返鄉創業，飼養自然放牧的黑羽土雞，做到產銷一條龍，也開發各項雞料理，創設自有品牌，打出名號。配合台灣設計展舉行，元榆牧場也將參與高雄市政府農業局10月起在駁二推出的「吉10型樂」型農市集，且端出研發新品。

陳立言父輩自1986年起養雞，他在2015年返鄉接棒，為與占大宗的白肉雞做市場區隔，他選擇飼養黑羽土雞提供差異選擇，牧場土雞採低密度、無毒、熟齡化的方式飼養，還擴增雞雙活動空間，全場無投藥、不打抗生素，採科學化管理，雞肉上市前也一定通過SGS與中央畜產會雙認證，務求48項動物用藥零檢出。

陳立言說，一般白肉雞，養30天到35天就能上市，黑羽土雞則一定要養超過16周以上，儘管成本提高，肉質卻更Q彈，重現早年土雞肉緊實口感。

他表示，品牌剛成立時，知名度不高，為降低成本，選擇網購。後來得知高雄市農業局開辦「型農培訓班」，2017年起他投入學習，勤學拍照、攝影、賣場陳列、文案、經營粉絲等數位行銷模式，讓土雞肉在網路一炮而紅。