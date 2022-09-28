龐培歐抵台南：中國政府不能代表它的人民

美國前國務卿龐培歐今天首次到訪台南，與台南市長黃偉哲及企業界人士聚餐，他表示，很高興能有機會促進美台兩方經濟等各方面的合作，同時也促進自由，希望成為區域表率。

龐培歐昨天到訪高雄後，今天中午抵達台南，立委王定宇表示，是透過龐培歐的辦公室，邀請到台南，不方便透露企業的名單，但都是在美台兩地經營的。

黃偉哲與王定宇表示，台南不僅是台灣最古老的城市，也是民主的起源，與龐培歐崇尚自由民主的人格特質相同，所以特別邀請，除了吃美食，也希望多到台南走走看看。

龐培歐在致詞的時候表示，這次到台灣與今年三月來訪不一樣，主要是有關於經濟方面的討論，讓美台有機會一起成長合作。

龐培歐表示，在川普執政的時候，中國就展現了非常明顯的威脅，但是中國政府不能夠代表他的人民，因此希望透過與台灣的交流合作，促進自由，成為區域的表率，而之前眾議院議長裴洛西來台訪問的時候，中共還發射了飛彈，這種象徵了不自由的行為，絕對不會受到推崇的。

黃偉哲與王定宇還贈送了包括龐培歐喜歡吃的芒果乾、鳳梨乾等在地名產。

中午的餐敘是在台南歸仁總舖師阿勇師的宴會場地，由於龐培歐不吃海鮮，餐點以肉類為主，包含18盎司牛排、羊排、佛跳牆、刈包、炒米粉等，甜點則是杏仁雪蛤。