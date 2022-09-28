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高雄校校有雙語計畫繁多「議員建議重整」 陳其邁：逐步精進

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市投入2.1億元推動「校校有雙語」政策，議員建議市府應重整相關計畫，不要浪費資源。記者林巧璉／攝影
高雄市投入2.1億元推動「校校有雙語」政策，議員建議市府應重整相關計畫，不要浪費資源。記者林巧璉／攝影

高雄市投入2.1億元推動「校校有雙語」政策，議員指，雙語計畫種類繁多，師資嚴重不足，市府應重新盤點資源、建立指標確認政策成效。首重營造長期教學環境，解師資不足狀況。市長陳其邁回應，逐年增加雙語經費，透過創新的社團作法讓更多孩子接觸雙語，會請教育局再盤點其他縣市值得參考的方案，逐步精進。

議員童燕珍指出，高市雙語政策有高達39項計畫，只要學校有申請其中一項計畫就算符合「校校有雙語」，恐讓政策淪為口號。眾多計畫可能會讓教學效果打折扣，建議市府完善師資培訓，幼教也有雙語實驗班，但幼教老師不一定有辦法教雙語，雖空大設立相關課程，但班班爆滿，應有更完善的培訓計畫，甚至成立進階班，讓有興趣的老師經過認證考試成為種子教師。

陳其邁回應，市府從2018年開始將雙語經費從4千萬，增至6千萬，今年更編列2.17億元，經費增加5倍之多。雙語政策首重師資培育，經費也大多在此，師資（包含教師、教學助理）從47人增至203人，政府也鼓勵增加本國英語師資，高雄增至380人，明年可望至600人。幼兒園師資則有空大英語師資培育計畫。

童燕珍舉例，「美語村」教學方式已不符合數位化學習，今年此計畫花費938萬，甚至高過「高雄雙語創新方案」計畫，教育局一定要盤點、整併重複的計畫，淘汰不適合的，才能立竿見影。新北市有設置雙語教學獎勵制度，更自編國小雙語教材，結合自然科學內容。高雄可參考融合在地特色，提供學習興趣，加深對家鄉認同感。

陳其邁說，從師資和學生比例來看，台灣要走向雙語國家仍有很長一段路要走，在高雄有新的做法是採社團方式，鼓勵外籍教師、過去旅居國外的國人透過社團教學，讓更多孩子、更多學校更容易接觸到雙語。教材部分，不少老師都有創新作法，如大寮區的教師就融入當地特色，其他縣市的做法有值得學習的部分都會參考。

陳其邁 議員 2022大選 高雄市長

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