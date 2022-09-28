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2022台灣燈會千手光劍、微光流動2作品 奪德國紅點獎

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
甫在新加坡榮獲德國紅點設計獎的「微光流動」聚膠行動輕軌列車，是高雄特有的風景。圖／高市文化局提供
甫在新加坡榮獲德國紅點設計獎的「微光流動」聚膠行動輕軌列車，是高雄特有的風景。圖／高市文化局提供

今年在高雄舉行的2022台灣燈會再傳捷報，「千手光劍：機械手臂光之展演」與「微光流動」聚膠行動輕軌列車兩項作品，雙雙榮獲「德國紅點設計獎」，至今累積20項國際大獎。

高市文化局長王文翠表示，「德國紅點設計獎」是全球指標性獎項， 每屆吸引上萬件好設計參賽，台灣燈會今年再有作品獲獎，高市府特別請託駐新加坡台北代表處於昨晚代為出席頒獎典禮，領獎後第一時間把喜悅無時差直送回台，傳遞榮耀。

文化局表示，「千手光劍：機械手臂光之展演」由市府邀半導體封裝測試大廠日月光集團與展演創意團隊「FREES」跨界策展，首創以AI人工智慧演繹人類武術、舞蹈及肢體行為，用機械手臂舉起LED光劍，擺陣成千手觀音！吸引5萬參觀人次，叫好叫座。

「微光流動」聚膠行動輕軌列車由德國柏林藝術團隊TAPE THAT及瘋設計共同設計改裝，獨特的蓄光膠帶，白天吸光晚上發光，以「不插電」的微光創意大獲青睞。

擔任2022台灣燈會總策畫的高雄副市長史哲表示，「千手光劍」以科技導入藝術創作，是台灣也是世界的創舉。而輕軌列車是高雄特有風景，蓄光膠帶的微光創意，成為全球首輛自體發光的輕軌列車。兩項作品能在「德國紅點設計獎」取得佳績，為9月30日即將登場的 「設計中島」展，帶來莫大的鼓勵。

2022台灣燈會作品之一的「千手光劍」，榮獲德國紅點設計獎。.圖／高市文化局提供
2022台灣燈會作品之一的「千手光劍」，榮獲德國紅點設計獎。.圖／高市文化局提供

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