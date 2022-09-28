聽新聞
test
0:00 / 0:00
2022台灣燈會千手光劍、微光流動2作品 奪德國紅點獎
今年在高雄舉行的2022台灣燈會再傳捷報，「千手光劍：機械手臂光之展演」與「微光流動」聚膠行動輕軌列車兩項作品，雙雙榮獲「德國紅點設計獎」，至今累積20項國際大獎。
高市文化局長王文翠表示，「德國紅點設計獎」是全球指標性獎項， 每屆吸引上萬件好設計參賽，台灣燈會今年再有作品獲獎，高市府特別請託駐新加坡台北代表處於昨晚代為出席頒獎典禮，領獎後第一時間把喜悅無時差直送回台，傳遞榮耀。
文化局表示，「千手光劍：機械手臂光之展演」由市府邀半導體封裝測試大廠日月光集團與展演創意團隊「FREES」跨界策展，首創以AI人工智慧演繹人類武術、舞蹈及肢體行為，用機械手臂舉起LED光劍，擺陣成千手觀音！吸引5萬參觀人次，叫好叫座。
「微光流動」聚膠行動輕軌列車由德國柏林藝術團隊TAPE THAT及瘋設計共同設計改裝，獨特的蓄光膠帶，白天吸光晚上發光，以「不插電」的微光創意大獲青睞。
擔任2022台灣燈會總策畫的高雄副市長史哲表示，「千手光劍」以科技導入藝術創作，是台灣也是世界的創舉。而輕軌列車是高雄特有風景，蓄光膠帶的微光創意，成為全球首輛自體發光的輕軌列車。兩項作品能在「德國紅點設計獎」取得佳績，為9月30日即將登場的 「設計中島」展，帶來莫大的鼓勵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言