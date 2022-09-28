2022台灣燈會千手光劍、微光流動2作品 奪德國紅點獎

今年在高雄舉行的2022台灣燈會再傳捷報，「千手光劍：機械手臂光之展演」與「微光流動」聚膠行動輕軌列車兩項作品，雙雙榮獲「德國紅點設計獎」，至今累積20項國際大獎。

高市文化局長王文翠表示，「德國紅點設計獎」是全球指標性獎項， 每屆吸引上萬件好設計參賽，台灣燈會今年再有作品獲獎，高市府特別請託駐新加坡台北代表處於昨晚代為出席頒獎典禮，領獎後第一時間把喜悅無時差直送回台，傳遞榮耀。

文化局表示，「千手光劍：機械手臂光之展演」由市府邀半導體封裝測試大廠日月光集團與展演創意團隊「FREES」跨界策展，首創以AI人工智慧演繹人類武術、舞蹈及肢體行為，用機械手臂舉起LED光劍，擺陣成千手觀音！吸引5萬參觀人次，叫好叫座。

「微光流動」聚膠行動輕軌列車由德國柏林藝術團隊TAPE THAT及瘋設計共同設計改裝，獨特的蓄光膠帶，白天吸光晚上發光，以「不插電」的微光創意大獲青睞。