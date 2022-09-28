太美了！高雄台灣燈會「花蝶花舞」主燈移師南市議會

台南市議會與台南市府共同主辦「2022議起愛相隨」感恩系列活動，市長黃偉哲和議長郭信良今天召開記者會，郭信良表示不僅有今年高雄台灣燈會的菁華，其中「花蝶花舞」主燈榮獲7月公布的法國NDA國際大獎賽金獎，是台灣參賽者首度奪金，光是這座主燈就值得大家特地來到台南市議會廣場一看。

郭信良說，議起愛相隨從10月1日登場，10月7日到16日平安祈福燈會，來看花燈展，「花蝶花舞」主燈還是由台南在地優秀燈藝師黃文全設計製作，獲國際大獎賽金獎，顯示台灣花燈設計得到國際肯定，

郭信良也推薦全國民眾在雙十國慶連假，到議會廣場欣賞台南市皮革製品商業同業公會承辦的府城經典製鞋工藝特展，可以看到製鞋師傅工藝表演，還可以體驗皮革手作，進而了解台南手工製鞋的歷史；展出日期只有10月7日至10日，一定要把握機會前來。

除了靜態展示，10月15、16兩天，西拉雅廣場有孩童們最喜歡的氣墊嘉年華，多座大型氣墊免費玩。另外，10月16日議會廣場有台南市屏東縣同鄉會帶來的公益嘉年華，集結各地美食和植栽手作、文創特色及表演等，必定能讓鄉親們滿載而歸。

黃偉哲說，議會跟市府一起舉辦「議起愛相隨」，是在重陽節前夕與長者一起同樂，歡度重陽佳節，郭議長每年都會邀請百歲人瑞歡聚一堂，還有花燈及公益活動，從10月1日至16日，一連串系列的活動相當精彩，也歡迎所有的市民朋友、好朋友大家一起來共襄盛舉。

郭信良表示，南市議會與市府合作向來在12月舉辦感恩活動，讓市民朋友們親近並認識議會，今年由於有地方公職人員選舉，提前於10月辦理，超過半個月的系列活動，精采可期而且老少咸宜，歡迎到台南市議會官網查詢活動內容。