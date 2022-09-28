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屏東書院整修後首度祭孔大典 續傳歷史意義

中央社／ 屏東縣28日電

屏東縣政府今天一早在屏東書院舉行至聖先師孔子2572週年誕辰釋奠典禮，依循古制禮儀進行，屏東縣長潘孟安表示，整修後首度祭孔大典，續傳歷史意義。

屏東書院創建於1815年，1988年列為縣定古蹟，經過長期的日曬雨淋，木構建築經常發生漏水問題，為維護結構安全，縣府進行整修，加入現代美學並設置K書中心，蛻變成書香空間及藝文展覽場地。

今天祭孔大典就在屏東書院舉行，潘孟安率各界代表以古制禮儀向至聖先師行三獻禮，並由中正國中師生百餘人擔任禮生、樂生、歌生、佾生，儀式隆重莊嚴。也有新住民來觀禮，體驗不一樣的文化內涵。

潘孟安會中指出，今年是整修後首度辦理祭孔大典，除了繼續傳承歷史意義外，也把建築藝術之美延續，並結合周邊綠地，變成一座親水景觀的屏東書院園區，提供民眾休憩及親子遊玩的場所，為提供學子一個優良讀書空間。

屏東縣政府 潘孟安 建築

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