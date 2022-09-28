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高雄市立民生醫院妙點子 超商繳費不擁擠
不少民眾在醫院繳費時因大排長龍，總是等到心煩，高雄市立民生醫院為此開設多元醫療支付方式，即起在4大超商或利用ATM金融卡轉帳，到高雄銀行、代庫農會臨櫃繳款都可以。
高市民生醫院表示，醫院2014年起，除接受傳統臨櫃繳款外，也新增「一卡通」繳費服務。另為響應衛生福利部及金管會「電子支付比率5年倍增計畫」，2019年7月起加入公立醫院信用卡繳費平台，民眾刷信用卡繳醫藥費也可以，2021年7月再啟用「自助繳費機」，民眾持印有QR Code的繳費單，至門診大樓一樓大廳，約一分鐘就可完成繳費。
院長顏家棋並表示，有多元的醫療支付方式，可避免民眾排隊群聚，降低感染風險及節省批價繳費時間。今年9月起，針對當日未繳清費用而須補繳的民眾，也提供7-11、全家、萊爾富、OK等4家超商、ATM金融卡轉帳、高雄銀行、代庫農會臨櫃繳款等方式，民眾持印有條碼的繳費單，經由這幾個管道都能繳費，不必為了補繳費用還要折返醫院。
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