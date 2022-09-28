蓮池潭環潭步道遭擋 議員促市府改善

蓮池潭是左營知名景點，近年也發展水上活動增加民眾遊憩選項。議員指出，近年來蓮池潭環潭步道蓋了建築物，接獲不少民眾陳情「環湖步道根本無法環湖了！」市府應嚴格把關，不要在步道上蓋任何建物。另建議在新左營車站設置通行步道、景點標示，串連半屏山、蓮池潭。市長陳其邁說，將儘速完備車站外的知名景點標示，將同步整理蓮池潭、孔廟、半屏山等環境。

議員陳麗珍指出，環潭步道是許多民眾散步、運動空間，過去步道完整，散步起來相當舒服，但近年已有兩個建築物就蓋在步道上，民眾怨經過時要閃身才能擠過去，相當擾民，建議市府未來不該在步道上蓋任何建物，還給民眾完整步道。近年發展水上活動，但在水位不足時，無法進行活動，卻讓蓮池潭上成了活動設備堆放區，有礙觀瞻。

高雄市左營、楠梓區人口日益增多，現已有38萬多人。陳麗珍說，新左營車站是北高雄門面，外地旅客從高鐵、台鐵到高雄來，但步出車站後的人行動線、不到卻不完善，「半屏山、蓮池潭、孔廟只在幾百公尺外，但因沒有標示，旅客就錯過了相當可惜。」建議市府增設文創標示，串連周邊景點，同步改善景點公共設施、包括孔廟閒置空間活化。

陳其邁回應，車站外確實有必要製作景點地圖等標示，才能更友善外地遊客，會立即請相關單位研議。目前已爭取到中央經費，將整理半屏山步道修建，針對孔廟的閒置空間，因部分建築內部空間不大，如要招商可能面積不夠，將在研議如何活化，初步會先整理環境。