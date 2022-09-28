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高雄祭孔大典 小朋友開心過蔥門

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高雄市祭孔敬師祈福活動典禮遵循古禮，儀式場面莊嚴隆重。記者劉學聖／攝影
高雄市祭孔敬師祈福活動典禮遵循古禮，儀式場面莊嚴隆重。記者劉學聖／攝影

高雄市文化局今天上午在蓮池潭孔廟舉辦莊嚴隆重的祭孔敬師祈福活動，典禮遵循古禮，舉行祭孔釋奠儀式，以緬懷至聖先師孔子，並表彰教師們作育英才的用心，儀式最後的「拔智慧毛」、「過蔥門」活動掀起熱潮，吸引了幼稚園兒童踴躍參加，主辦單位還貼心贈送智慧糕，讓大家體驗難得的傳統古禮。

今年釋奠典禮儀禮隊伍由近250位師生組成，包括負責引導獻官就位行禮的「禮生」，丹墀上表演八佾舞的「佾生」，以及負責全程雅樂演奏的「樂生」及「歌生」，今年正獻官由高雄市長陳其邁擔任，市府局處首長及校長則分別擔任糾儀官、分獻官及陪祭官，代表高市各界及全體教職員生對萬世師表孔子最高敬意。

釋奠典禮在鐘鼓樂聲中舉行啟扉、迎神、進饌、上香、獻帛、獻爵、獻花、飲褔、受胙、及送神等儀節，為時約1小時；儀式結束後，民眾踴躍排隊「拔智慧毛」、「過蔥門」、「領智慧糕」，祈願滿腹墨水，才華洋溢，功成名就。

高雄市祭孔敬師祈福活動典禮遵循古禮，儀式場面莊嚴隆重。記者劉學聖／攝影
高雄市祭孔敬師祈福活動典禮遵循古禮，儀式場面莊嚴隆重。記者劉學聖／攝影
高雄市祭孔敬師祈福活動典禮遵循古禮，儀式最後的「拔智慧毛」、「過蔥門」活動掀起熱潮，吸引了幼稚園兒童及家長踴躍參加。記者劉學聖／攝影
高雄市祭孔敬師祈福活動典禮遵循古禮，儀式最後的「拔智慧毛」、「過蔥門」活動掀起熱潮，吸引了幼稚園兒童及家長踴躍參加。記者劉學聖／攝影
高雄市祭孔敬師祈福活動典禮遵循古禮，儀式場面莊嚴隆重。記者劉學聖／攝影
高雄市祭孔敬師祈福活動典禮遵循古禮，儀式場面莊嚴隆重。記者劉學聖／攝影
高雄市祭孔敬師祈福活動典禮遵循古禮，儀式場面莊嚴隆重。記者劉學聖／攝影
高雄市祭孔敬師祈福活動典禮遵循古禮，儀式場面莊嚴隆重。記者劉學聖／攝影

高雄市長 孔子

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