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影／不分臉孔、國籍 高雄祭孔大典首度出現外籍禮生

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
來自美國的jojo（左）及德國的玫亞（右），首度參加祭孔大典，直呼很棒的體驗。記者王昭月／攝影
來自美國的jojo（左）及德國的玫亞（右），首度參加祭孔大典，直呼很棒的體驗。記者王昭月／攝影

高雄市紀念大成至聖先師孔子誕辰2572周年釋奠典禮今早在左營孔廟舉行，經國際扶輪社居中牽線，破天荒邀請外籍交換生擔任禮生，讓這場祭孔大典更國際化。

高雄紀念孔子誕辰2572周年釋奠典禮，今由在地師生組成近220人的儀禮隊伍，循明代禮制進行祭孔儀程，特殊的是，祭孔禮生中摻有多個外國面孔，頂著艷陽參與其中，進行文化「鮮」體驗。

祭孔大典今早7點登場，由高雄市長陳其邁擔任正獻官，秘書長郭添貴等多位局處首長擔任分獻官，文化局長王文翠擔任糾儀官，陪祭官則由高雄市民意代表、學校校長以及里長擔綱。典禮並由舊城國小擔任佾生，左營高中執掌通贊、亞贊與禮生，鼎金國中負責樂生與歌生，三校師生通力合作完成。

釋奠典禮在莊嚴鐘鼓樂聲中，進行啟扉、迎神、進饌、上香、獻帛、獻爵等儀節，吸引許多孔廟周邊幼兒園師生參與，小小孩們除了全程觀禮，也拔智慧筆，過聰（蔥）門、領智慧糕，滿足離去。

高市歷史博物館代理館長李旭騏表示，今年在國際扶輪社3510地區總監吳泰昌牽線下，史上首次邀請德國、捷克、美國、丹麥8位外籍交換生參與祭孔，進行一場國際文化交流。典禮循古代禮制，表達對孔子最高崇敬，也代表高市對於教育文化的重視。

來自美國的毛嵐迪及德國的玫亞說，雖然穿著祭孔衣服雖然很熱，卻是人生非常難得的體驗。美國籍的jojo說，在美國並無教師節，很榮幸能在台灣有不同的文化體驗。

高雄市左營孔廟今天舉行紀念至聖先師孔誕辰2572年釋奠典禮，不只小朋友，連大人也爭過聰門，求智慧。記者王昭月／攝影
高雄市左營孔廟今天舉行紀念至聖先師孔誕辰2572年釋奠典禮，不只小朋友，連大人也爭過聰門，求智慧。記者王昭月／攝影
高雄市祭孔大典吸引不少周邊幼兒園安排觀禮，讓小小孩體驗古禮。記者王昭月／攝影
高雄市祭孔大典吸引不少周邊幼兒園安排觀禮，讓小小孩體驗古禮。記者王昭月／攝影
高市今年祭孔大典首度邀外籍生擔任禮生，進行文化交流。
高市今年祭孔大典首度邀外籍生擔任禮生，進行文化交流。
高雄市長陳其邁帶頭拔智慧筆，為學子課業加油打氣。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁帶頭拔智慧筆，為學子課業加油打氣。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁擔任祭孔大典正獻官。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁擔任祭孔大典正獻官。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁擔任正獻官，主持高市祭孔大典。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁擔任正獻官，主持高市祭孔大典。記者王昭月／攝影
高雄今年祭孔大典由舊城國小擔任佾生。記者王昭月／攝影
高雄今年祭孔大典由舊城國小擔任佾生。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁擔任祭孔大典正獻官。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁擔任祭孔大典正獻官。記者王昭月／攝影
經國際扶輪社牽線，高市今年祭孔大典首度邀外籍生擔任禮生，進行文化交流。記者王昭月／攝影
經國際扶輪社牽線，高市今年祭孔大典首度邀外籍生擔任禮生，進行文化交流。記者王昭月／攝影

美國 孔子 高雄市 陳其邁

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