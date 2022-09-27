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影／金門大橋開通在即 楊鎮浯赴烈嶼視察觀光產業整備

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
烈嶼特色商家之一的「南華汽水廠」，店家透過硬體空間和氣氛重新營造，已成為烈嶼必訪景點，不少人都會買店家自製的汽水來嚐鮮。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼特色商家之一的「南華汽水廠」，店家透過硬體空間和氣氛重新營造，已成為烈嶼必訪景點，不少人都會買店家自製的汽水來嚐鮮。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋通車在即，縣長楊鎮浯今天下午率隊到烈嶼視察觀光產業輔導成果，在視察多家特色店家後，楊鎮浯表示，他看到各店家都有不錯成績，也看到創業者堅持，他也承諾，政府會持續投入與輔導。另外，楊鎮浯強調，目前金門大橋的切確通車時間，還是跟預定計畫一樣，設定在10月底，

楊鎮浯在今天下午14點偕同縣府觀光處長丁健剛、建設處長李有忠、烈嶼鄉長洪若珊與國立高雄餐旅大學教授劉喜臨逐一走訪縣府投入輔導的商家，看見業者為金門大橋通車將帶來的人流商機，做足了迎客服務的準備，讓他也很肯定，期許透過縣府持續性的資源投入，帶動烈嶼觀光產業整體提升。

縣府觀光處表示，這次是金門縣政府主辦，國立高雄餐旅大學承辦「因應大橋通車後烈嶼鄉觀光產業輔導實施計畫」自109年啟動，採陪伴式方式共計輔導8家商家。

首站走訪在地養蜂人家「海霓蜜坊」，從空間重整到品牌識別系統，整體空間讓人耳目一新，並開發出以蜂蜜為主的野餐套組，讓遊客能在烈嶼美麗的海岸線旁輕鬆野餐。

一行人也走訪烈嶼特色商家之一的「南華汽水廠」，店家透過硬體空間和氣氛重新營造，並結合在地文化資源，推出「烈嶼鄉在地文化小旅行體驗遊程」，在網紅踩線及媒體曝光後，南華汽水廠已成為烈嶼必訪景點。

今年營業的「沐咖啡」則由在地青年，在輔導團隊的協助下，將餐飲技術升級、菜單及店內陳設調整，大幅改善工作效率。由傳統柑仔店轉型的「源興興柑仔店」，以視覺設計系統和故事行銷的方式，餐點搭擺盤都有重新設計，讓視覺提升，突破一般人對柑仔店的想像。

楊鎮浯表示，透過觀光處及建設處的跨單位合作，讓烈嶼觀光產業有亮眼輔導成果，在金門大橋通車後，相信店家的感受會更加明顯，他也指示縣府持續投入資源，輔導更多的青年返鄉工作，讓烈嶼的觀光能量與品質持續升級，迎接解封後的觀光潮。

至於金門大橋的通車時間，楊鎮浯表示，目前依照10月底的目標，全力照進度進行，他強調，橋樑安全一定是重中之重，請大家放心，一定會在所有結構與安全都沒問題，安全無虞下，才會通車。

金門縣長楊鎮浯（左）今天到烈嶼視察特色店家「海霓蜜坊」，並與老闆一起體驗「採蜂蜜」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左）今天到烈嶼視察特色店家「海霓蜜坊」，並與老闆一起體驗「採蜂蜜」。記者蔡家蓁／攝影
金門大橋通車在即，縣長楊鎮浯今天率隊到烈嶼視察輔導的特色店家「海霓蜜坊」。記者蔡家蓁／攝影
金門大橋通車在即，縣長楊鎮浯今天率隊到烈嶼視察輔導的特色店家「海霓蜜坊」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天下午率隊走訪「源興興柑仔店」，這家店的餐點搭擺盤都有重新設計，讓視覺提升，突破一般人對柑仔店的想像。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天下午率隊走訪「源興興柑仔店」，這家店的餐點搭擺盤都有重新設計，讓視覺提升，突破一般人對柑仔店的想像。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左四）視察烈嶼的「南華汽水廠」，跟觀光處長丁健剛（右一）、建設處長李有忠（左一）、烈嶼鄉長洪若珊（左二）與國立高雄餐旅大學教授劉喜臨（右二）一起擺POSE合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左四）視察烈嶼的「南華汽水廠」，跟觀光處長丁健剛（右一）、建設處長李有忠（左一）、烈嶼鄉長洪若珊（左二）與國立高雄餐旅大學教授劉喜臨（右二）一起擺POSE合影。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋 楊鎮浯

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