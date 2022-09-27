金門大橋鋼筋外露 縣長：安全無虞下10月底通車

在金門大橋即將通車之際，傳出鋼筋裸露情形，交通部高公局長趙興華表示，今天補強後，最遲11月初通車。金門縣長楊鎮浯則表示，在安全無虞下，朝10月底通車既定目標努力。

金門民眾最近拍到金門大橋引橋箱梁外側鋼筋外露，金門籍立委陳玉珍上午邀請交通部高速公路局瞭解相關情況及後續補強進度。陳玉珍辦公室發布新聞稿轉述高公局長趙興華的話表示，發生問題之處會在今天補強完成，在天候不影響工期下，預計10月22日可達到通車標準，最遲11月初通車。

楊鎮浯下午在烈嶼接受記者聯訪表示，金門大橋的安全是重中之重，在所有結構安全無虞下，會朝著10月底通車的既定目標努力。

趙興華表示，鋼筋外露是高公局橋檢車巡檢時先主動發現，整座大橋巡檢完成後共發現3處，都是在小金（烈嶼）端引橋（第10跨）箱梁南側底板與腹板交界的鋼筋密集處，大小分別約為80公分x10公分、50公分x20公分、30公分x5公分的蜂窩情形，都不是大橋受力點，而且鋼筋內層混凝土密實完整，橋梁主體結構安全無虞。

趙興華表示，發生問題之處會在今天補強完成，工法包括先除鏽、塗高鋅漆加強保護，新舊混凝土界面塗抹環氧樹脂，最後進行無收縮水泥砂漿灌漿完成補實。

陳玉珍說，金門大橋工程是台灣地區首座跨海域的大型橋梁，在即將完工通車之際，突然發現3處鋼筋外露情形，自然造成民眾疑慮；未來高公局應針對橋梁耐久設計，海域鹽害侵蝕以及風速壓力測試等面向，提出完整的「橋樑定檢計畫」；同時「橋梁即時監測系統」也應發揮功效，以科學技術強化對金門大橋的安全監測，給金門鄉親安全的路。