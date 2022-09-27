大鵬灣賽車場、酒店關閉3年後 鵬管處重啟招商

揮別3年前BOT廠商主動中止契約的「分手」不快，交通部大鵬灣國家風景區今天再度啟動促參招商作業，在已有賽車場、酒店等設施的「遊一區+遊艇港區」外，新增「遊二區」及「遊三區」。處長許主龍說，盼藉由分區招商分散投資風險，發揮民間投資創意，在後疫情時代共創投資契機，配合汙水截流工程，預定明年8、9月間簽約並籌劃營運，開創新的里程碑。

大鵬灣國際開發公司和交通部簽約50年，廠商卻在營運15年後，也就是2019年在台灣燈會風光落幕後10天，以政府無誠意解決水質汙染並以低價和廠商競爭為由主動終止契約，全台唯一經FIA認證G2等級賽車場、東方酒店等設施相繼關閉歇業， 在司法仲裁程序結束後，交通部將購回無爭議場域設施，今年6月完成移交，7月開放公共遊憩設施，今天啟動促參招商作業。

觀光局主任秘書林佩君說，大鵬灣擁有極佳的潟湖景觀遊憩資源，除適合從事各類水域遊憩活動外，鵬管處已完成環灣自行車道、跨海大橋、6處環教濕地、濱灣碼頭等熱門遊憩據點，並引入鐵人三項、環台自行車賽、路跑等大型賽事活動，並透過運動觀光及船舶遊艇活動，吸引許多遊客到訪，配合國道3號、鵬琉線交通船和未來小港捷運延伸至大鵬灣等便捷的交通，相信大鵬灣會是有潛力且值得投資的觀光遊憩場域。

鵬管處招商範圍是「遊一區」與「遊艇港區」115.16公頃，區內已完成部分設施及建築物，包括大鵬灣賽車場、東方度假酒店、GO-KART、遊艇港區服務大樓和最近很夯的網紅拍照景點「海上教堂」，也有民航局合法輕航機空域，陸、海、空整體遊憩型態已完備，硬體設施也有完善搭配，打造成「4D體驗大地」已具規模；另「遊二區」52.58公頃及「遊三區」42.37公頃2處基地的招商訊息也一併露出，供廠商參考。

鵬管處說，暑假先開放包括碼頭、燈飾等公共設施，已點亮的「巨鮪來富」可近距離觀賞外，「海之女神」也重新點亮；關閉近3年的賽車場、酒店等大型設施，要等明年BOT廠商簽約後決定重啟時程。水質改善部分，鵬管處今年投入億元設南平里汙水截流設施，打造大鵬灣為國際海洋休閒度假園區。