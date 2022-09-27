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致力環保、動保 他獲頒友善動物傑出村里長

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
今年榮獲「友善動物傑出村里長獎」的５名得獎者。圖／台灣動物保護行政監督聯盟提供
今年榮獲「友善動物傑出村里長獎」的５名得獎者。圖／台灣動物保護行政監督聯盟提供

明天是聯合國指定世界狂犬病日，台灣動物保護行政監督聯盟也在近日公布「友善動物傑出村里長獎」，其中高雄旗山的三協里里長劉文寶，因長期致力於浪犬絕育、減緩動物衝突及環境保育等事蹟屢獲肯定，從22名推薦者中脫穎而出。

友善動物傑出村里長獎，共有來自11個縣市及22名推薦者參與角逐，並選出5名獲獎者，這次獲獎的旗山區三協里里長劉文寶，他過去就曾因流浪犬過多，襲擊當地生態物種一事發聲，更致力於家戶動物普查、犬隻絕育工作，減緩野生動物與浪犬衝突。

劉文寶還為了保護家鄉投入反馬頭山廢棄物掩埋場運動，同時為了當地保育類穿山甲、食蟹獴等稀有物種，與環團積極爭取設立國家自然公園，此外，更組織志工山林巡守，執行防範盜獵與動物救援活動，另為避免動物遭路殺，更設置生態廊道，動保關懷獲得肯定，榮獲友善動物傑出村里長獎。

台灣動物保護行政監督聯盟表示，今年是第三屆舉辦「友善動物傑出村里長獎」，且參與動保面向也新增更多保護物種，落實動保初衷，更能針對解決與處理動保衝突帶來示範作用。

動督盟理事長王唯治認為，動保行政事務牽涉不同層面社會問題，為解決問題，不應限縮在縣市政府層級或少數團體上，有鑑於村里是最基層的行政系統，透過關心動保的趨勢，落實到更多地方。

友善動物傑出村里長獎5名得獎者分別為桃園市龜山區文青里長簡僑亨、南投縣埔里鎮一新里長林宥岑、台中市太平區光隆里長張雅芳、高雄市旗山區三協里長劉文寶及屏東縣滿州鄉港口村長楊秀蘭，預計在10月4日當天於立法院紅樓201會議室舉行頒獎典禮。

高雄旗山的三協里里長劉文寶（右）曾為了保護家鄉投入反馬頭山廢棄物掩埋場運動。本報資料照片
高雄旗山的三協里里長劉文寶（右）曾為了保護家鄉投入反馬頭山廢棄物掩埋場運動。本報資料照片

屏東縣 桃園 狂犬病

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