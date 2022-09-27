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高市通過「淨零城市管理自治條例」 議會審議後報政院

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市府市政會議審議通過「高雄市淨零城市管理自治條例」草案，將送議會交付審查，待市議會三讀通過後，報請行政院核定。圖／高雄市環保局提供
高雄市府市政會議審議通過「高雄市淨零城市管理自治條例」草案，將送議會交付審查，待市議會三讀通過後，報請行政院核定。圖／高雄市環保局提供

高雄市溫室氣體碳排量約占全國20%，減碳難度較其他縣市高。市府推動相關減碳政策，收集各界意見、並邀請公民團體歷經十次共同討論後，完成「高雄市淨零城市管理自治條例」草案擬定，今天經市政會議審議通過。環保局長張瑞琿表示，將送議會交付審查，待市議會三讀通過後，報請行政院核定。

今年三月國發會提出國家淨零排放路徑與策略，高雄市環保局表示，除針對轄內溫室氣體排放量分析，擬訂淨零排放路徑與各部門減量策略外，也考慮到淨零排放政策須建構在良好的氣候法制基礎，以利落實執行並達成各階段目標，所以因地制宜擬定「高雄市淨零城市管理自治條例」草案。

為讓制定內容更臻完善，環保局先預告草案廣納各界意見，也經過市府3次跨局處開會討論，2次邀集產業代表召開交流會議，10次邀集專家學者與公民團體召開正式會議或個別拜訪諮詢。9月2日與20日並由陳其邁與公民團體及專家學者召開2次諮詢研商會議，會中逐條審視討論自治條例內容，與會委員也提出包含提高條例治理層級、公民參與、淨零基金扶助社會弱勢、提高轉型過程社會接受度等意見，希望藉多元雙向溝通，完善法制內容。

張瑞琿表示，目前自治條例草案共30條，草案條文以能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型等4大目標為基礎架構，內容包括太陽能光電、大戶創電、園區綠電、綠色產業、產業碳盤查與減碳、增量抵換、建築能效、運具電動化、捷運獎勵、低碳規畫、有機農業、低碳社區、企業社會責任、淨零教育、公民參與、低碳稅捐徵免等。市府於今天的市政會議通過自治條例，後續提送市議會討論審議，市議會三讀通過後，報請行政院核定。

高雄市府市政會議審議通過「高雄市淨零城市管理自治條例」草案，將送議會交付審查，待市議會三讀通過後，報請行政院核定。圖／高雄市環保局提供
高雄市府市政會議審議通過「高雄市淨零城市管理自治條例」草案，將送議會交付審查，待市議會三讀通過後，報請行政院核定。圖／高雄市環保局提供

高雄市 公民團體 減碳

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