高市通過「淨零城市管理自治條例」 議會審議後報政院

高雄市溫室氣體碳排量約占全國20%，減碳難度較其他縣市高。市府推動相關減碳政策，收集各界意見、並邀請公民團體歷經十次共同討論後，完成「高雄市淨零城市管理自治條例」草案擬定，今天經市政會議審議通過。環保局長張瑞琿表示，將送議會交付審查，待市議會三讀通過後，報請行政院核定。

今年三月國發會提出國家淨零排放路徑與策略，高雄市環保局表示，除針對轄內溫室氣體排放量分析，擬訂淨零排放路徑與各部門減量策略外，也考慮到淨零排放政策須建構在良好的氣候法制基礎，以利落實執行並達成各階段目標，所以因地制宜擬定「高雄市淨零城市管理自治條例」草案。

為讓制定內容更臻完善，環保局先預告草案廣納各界意見，也經過市府3次跨局處開會討論，2次邀集產業代表召開交流會議，10次邀集專家學者與公民團體召開正式會議或個別拜訪諮詢。9月2日與20日並由陳其邁與公民團體及專家學者召開2次諮詢研商會議，會中逐條審視討論自治條例內容，與會委員也提出包含提高條例治理層級、公民參與、淨零基金扶助社會弱勢、提高轉型過程社會接受度等意見，希望藉多元雙向溝通，完善法制內容。