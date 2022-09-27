高雄這天46萬戶將停水12小時 澄清湖給水廠設備檢驗

台水公司澄清湖給水廠為確保供電品質、加強穩定供水，每年都會辦理停電電氣設備檢驗，預計在10月2日停水約12小時，停水區域包含三民、鳥松、鳳山、苓雅等區，另有幾區減壓供水，總計約有46萬戶受影響。水公司也呼籲用戶提前儲水，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則，台水公司澄清湖給水廠每年需辦理停電電氣設備檢驗，為確保供電品質、加強穩定供水，將於10月2日上午8時至晚上8時，停水配合施工，停水時間共12小時。

水公司公告停水範圍包括，三民區博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里。

鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里；鳳山區忠孝里、忠義里、中和里、武慶里、武漢里、新強里(高速公路以西)、新武里；前鎮區瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里；仁武區考潭里、仁慈里，及苓雅區全區。

減壓供水區則為，鹽埕、新興、前金、鼓山、左營、仁武區（含仁武工業區）、三民區鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里；鳳山區鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里，及楠梓加工區。