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全台首例！高市通過「弱勢微型保險」 意外身亡理賠30萬

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高市議會今天通過「高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例」，成為全台首個將經濟弱勢族群微型保險法制化的城市。記者林巧璉／攝影
高市議會今天通過「高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例」，成為全台首個將經濟弱勢族群微型保險法制化的城市。記者林巧璉／攝影

全台首例！高市議會今天三讀通過「高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例」，成為全台首個將經濟弱勢族群「微型保險」法制化的城市。經濟弱勢族群「微型保險」法制化後，預估符合納保對象約為9萬人，弱勢市民不幸意外死亡可獲30萬元理賠，意外失能最高有30萬元理賠。

「弱勢市民權益不能等」，議員黃柏霖長年推動微型保險，今天提案將此條例抽出優先審議，獲在場藍綠議員支持。黃柏霖表示，過去結合公司部門資源，現高市已有約5萬5000人納保。目前由嘉義福安王爺慈善會勸募與媒合各保險公司協助承辦，但仍有不少弱勢人口未納保，未來法制化將能造福更多弱勢市民。

全高市有逾12萬中低收入與身障弱勢者，微型保險納保對象包含低收入戶、中低收入戶、身心障礙輕度和中度有補助者、弱勢單親家庭有補助者。

黃柏霖表示，為讓經濟弱勢及特定身分民眾，能用較低保費取得基本保險保障，也鼓勵保險業者善盡企業社會責任，金管會已於98年開放保險業辦理微型保險業務。納入微型保險，弱勢者領取金額比政府補助還多，市府也能減輕社福負擔是多贏政策。去年高雄城中城大火造成46人罹難，其中2名罹難者就因有投保微型保險獲理賠30萬元。

法規提案連署議員包括副議長陸淑美、三黨團總召童燕珍、鄭光峰、朱信強在內等42名議員，議員不分黨派，支持弱勢族群投保微型保險。

保險 弱勢家庭 高雄市

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