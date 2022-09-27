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墾丁萬里桐海域還是病懨懨 學者盼強化管制加設汙水場

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁國家公園萬里桐海域2018年底依法公告為禁止進入的生態保護區海域，但學者觀察復原狀況並不理想，盼嚴格執行人為管制並設置汙水處理場。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園萬里桐海域2018年底依法公告為禁止進入的生態保護區海域，但學者觀察復原狀況並不理想，盼嚴格執行人為管制並設置汙水處理場。記者潘欣中／攝影

原是特別景觀區的墾丁國家公園萬里桐海域，因人為踩踏捕捉、民生汙水排放嚴重，致潮間帶生態和珊瑚物種嚴重衰退，墾管處採納強化保護建議，2018年底依法公告為需經許可才能進入的生態保護區海域，但學者觀察復原狀況並不理想，盼強化進出管制和加設汙水處理場；墾管處表示會加強勸導和取締，小型汙水處理場則由縣府規畫設計中。

墾丁國家公園萬里桐海域位於恆春半島西海岸，恆春鎮山海里聚落的南側近海海域，是供浮潛和潛水的海底公園，以北濱臨墾丁悠活度假村長約1公里海域，過去是可自由進出的特別景觀區潮間帶，海洋生態學者長期調查發現，因人為遊憩和廢汙水排放嚴重，當地海洋生態已亮起紅燈，潮間帶生物和珊瑚物種呈衰退或消失狀態，中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫曾慨嘆，「即使封閉30年，還不見得能恢復原狀」。

在學者建議下，墾管處於墾丁國家公園計畫第4次通盤檢討將萬里桐特別景觀區海域調整為保護層級最高的生態保護區海域，並在2108年底依法公告，依國家公園法規定需經許可才能進入，禁止捕捉魚類和貝類，違者罰3000元；但海生館瑚瑚生態研究學者樊同雲調查發現，萬里桐海域強化保護措施後，原本衰退至不到二成覆蓋率的珊瑚礁生態，這兩年都未見明顯恢復，

樊同雲說，萬里桐潮間帶和珊瑚生態由盛轉衰，是人為遊憩和陸源民生廢水排入的加乘傷害造成，改為生態保護區海域後，仍可見遊客到潮間帶踩踏或戲水，當地悠活度假村雖有設汙水處理場且符合放流水標準，但聚落未設，廢水中的營養鹽造成水質優養化，持續衝擊珊瑚礁生態，經年累月的傷害仍是現在進行式，盼嚴格執行遊憩管制和設置汙水處理場。

墾管處說，因萬里桐潮間帶旁沙灘是可自由進出的特別景觀區，無法設阻隔物封閉，墾管處有立告示牌，會加強勸導和取締，萬里桐聚落汙水處理場正由縣府規畫設計中；悠活度假村表示，有在沙灘出入處立牌，提醒遊客不得進入生態保護區海域。

墾丁國家公園萬里桐海域2018年底依法公告為禁止進入的生態保護區海域，但學者觀察復原狀況並不理想，盼嚴格執行人為管制並設置汙水處理場。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園萬里桐海域2018年底依法公告為禁止進入的生態保護區海域，但學者觀察復原狀況並不理想，盼嚴格執行人為管制並設置汙水處理場。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園萬里桐海域2018年底依法公告為禁止進入的生態保護區海域，但學者觀察復原狀況並不理想，盼嚴格執行人為管制並設置汙水處理場。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園萬里桐海域2018年底依法公告為禁止進入的生態保護區海域，但學者觀察復原狀況並不理想，盼嚴格執行人為管制並設置汙水處理場。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園萬里桐海域2018年底依法公告為禁止進入的生態保護區海域，但學者觀察復原狀況並不理想，盼嚴格執行人為管制並設置汙水處理場。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園萬里桐海域2018年底依法公告為禁止進入的生態保護區海域，但學者觀察復原狀況並不理想，盼嚴格執行人為管制並設置汙水處理場。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園萬里桐海域2018年底依法公告為禁止進入的生態保護區海域，但學者觀察復原狀況並不理想，盼嚴格執行人為管制並設置汙水處理場。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園萬里桐海域2018年底依法公告為禁止進入的生態保護區海域，但學者觀察復原狀況並不理想，盼嚴格執行人為管制並設置汙水處理場。記者潘欣中／攝影

萬里 潮間帶 珊瑚

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