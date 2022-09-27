「2022正港雄有戲」觀人生旅程 邀觀眾走入黑盒子劇場

「2022正港雄有戲」10月7日起連續四個周末，在駁二正港小劇場安排演出。10月8、9日她的實驗室空間集《Re_l__y》南版、10月15、16日DotGo劇團《星幻銀河列車》、10月21至23日橄欖葉劇團《跑單日記》，及10月29、30日索拉舞蹈空間舞團《平流層Stratosphere》，邀觀眾到黑盒子劇場看戲。

高雄市文化局長王文翠表示，「正港雄有戲」系列節目徵選計畫，是文化局為推廣小劇場表演藝術、扶植青年表演藝術團隊創作所推動的，今年度「2022正港雄有戲」系列節目，四組優質作品從遴選機制中脫穎而出，作品扣合現今時代氛圍與議題。

「她的實驗室空間集」帶來的舞蹈類作品「《Re_l_ _y》南版」，以人偶、影像與刺繡元素，結合鋼管舞者的身體與動作，與觀眾一同探討身體的組合與變形、變異。團長陳侑汝表示，此作品希望透過不同的媒介，實驗身體不同的可能性，打開人內心深處的能量。

索拉舞蹈空間舞團帶來《平流層Stratosphere》，製作人程曉嵐透露這次作品的特別規畫，舞台設計為作品創造一個特殊場域，舞者必須挑戰立體的舞台空間，同時也提供觀眾不同的觀舞視角。舞團也邀請世界音樂演奏家張漢恭參與音樂創作、現場即席演奏。

「Dot Go劇團」的《星幻銀河列車》，改編自日本作家宮澤賢治經典作品〈銀河鐵道之夜〉，用充滿想像力的銀河列車之旅，帶大小觀眾們經歷一場與生命相遇、告別的暖心療癒旅程。團長楊瑾雯表示，期待看完戲，親子可以延續討論分享，小朋友也可以成為小小哲學家。

「橄欖葉劇團」10月21日至23日帶來「憤世嫉俗外送員」與「癌末女孩」的故事《跑單日記》，透過真實生活的蒐集真實呈現「外送員」的心聲，也探討疫情下，人與親人、朋友之間的羈絆、衝突與情感連結。劇團也與高雄在地美食餐廳串連，購買《跑單日記》票券就可以享受專屬合作優惠，詳請請見「橄欖葉劇團」臉書粉絲專頁。

「2022正港雄有戲」小劇場系列四檔節目，購票可上「OPENTIX兩廳院文化生活」網站https://www.opentix.life/，或洽各演出劇團。