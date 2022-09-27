逃過復興空難又遇病魔 老醫師劉兆輝離開最愛金門返美抗癌

在金門開業行醫將近20載，復興空難倖存的78歲老醫師劉兆輝，因癌末不得不離開第二故鄉金門返回美國，他日前與一手創立的金門安琪莉莎合唱團應邀在金沙風獅爺文化季中演出時，就宣布將離開他最愛的金門，希望有朝一日還能回到金門，再看看老朋友。

劉兆輝是苗栗客家人，當年他自中國醫藥學院畢業後，就到偏鄉花蓮門諾醫院服務，民國6、70年代，台灣局勢風雨飄搖，劉兆輝和家人舉家遷居美國，後來兒女在美國成家立業後，他返回台灣，深感偏鄉醫療缺乏，選擇來到金門，民國92年到烈嶼衛生院服務。

隔年1月在金沙鎮沙美開設「重成診所」，取「重新回台灣，希望還能成功」意義，同時支援花崗石醫院，自此與金門結下不解之緣。

劉兆輝在民國104年2月4日的復興空難與死神擦身而過，當年造成43人死亡，劉兆輝等15人倖免於難，也讓劉兆輝奉獻金門醫療的身影被外界關注到，後來他還連續3年帶領台灣和美國醫師團隊到中美洲友邦貝里斯義診。

熱愛唱歌的他，在2018年創立安琪莉莎合唱團，紀念早逝的女兒劉佳琪（英文名Lisa）。在臨行前，劉兆輝特別捐贈合唱團5萬元經費及一台古董級的鋼琴，離別前他最思思念念還是最愛的安琪莉莎合唱團。

據了解，這架古董級鋼琴是華人流行音樂泰斗李鵬遠早年使用的鋼琴，後來李鵬遠帶著這架鋼琴到金門教學，而當李鵬遠計劃前往大陸發展時，劉兆輝就把鋼琴買下，這架鋼琴現今市價已新台幣近百萬元。