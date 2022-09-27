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高雄停電事故頻傳？台電：數據顯示逐年改善 努力精進

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
台電。本報系資料庫
台電。本報系資料庫

針對外界質疑高雄近日停電事故頻傳，台電表示，經統計高雄地區配電事故件數，今年1至9月計有894件，相較2017年同期的1894件減少逾5成，數據顯示為逐年改善。台電將持續加強區域線路巡檢、汰換老舊設備，降低停電事故的發生，避免停電造成民眾不便。

台電說明，民眾通報及媒體關注的零星區域停電事故，多屬配電系統停電。統計每年1至9月期間，2017年至2022年約有五成事故屬於鳥獸、樹木碰觸或雷害等外力影響。針對外力造成的事故停電，台電以加裝驅鳥器、防鼠網、樹木修剪及孔洞封填等措施，盡力降低配電設備受外物影響的風險。

台電表示，台電於2018年啟動配電系統強韌計畫，更新汰換老舊線路設備、辦理裸露設備被覆化等工作，並建置饋線自動化及開發故障指示器等科技設備。自2018年起至今，針對高雄地區配電系統改善投資金額達65億元，並已汰換19015具變壓器、322公里的架空被覆線及101公里的高壓電纜，有效降低老舊設備導致事故停電的風險。

台電指出，電力系統結構複雜，全台光是配電系統就包含40萬公里線路、144萬具變壓器、146萬個供電開關、314萬根電桿與上千萬個絕緣礙子等設備，都必須正常運作才能將電力順利送達用戶家中。台電也強調，無論事故停電原因為何，台電同仁第一時間皆至現場積極查修、盡速復電，希望外界能看見台電努力與改善的成果。

台電 停電 高雄市

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