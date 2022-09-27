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遊覽車頻出入金門瓊林聚落民眾受不了 金管處規定10月起禁入

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門國家公園管理處表示，自10月1日起，禁止甲類大客車進入瓊林聚落保護廟前經窯燒紅磚牆至瓊徑路段，違者將開罰。記者蔡家蓁／翻攝
金門國家公園管理處表示，自10月1日起，禁止甲類大客車進入瓊林聚落保護廟前經窯燒紅磚牆至瓊徑路段，違者將開罰。記者蔡家蓁／翻攝

疫情趨緩，最近國內旅遊人口倍增，連金門也都湧現大批遊客，但因為太多大型遊覽車湧入瓊林聚落，也製造不少問題，最近連瓊林保護廟的風水池磚瓦都被撞壞，金門國家公園管理處表示，自10月1日起，禁止甲類大客車進入瓊林聚落保護廟前經窯燒紅磚牆至瓊徑路段。

有千年歷史的瓊林聚落，過去原叫「平林」，因為這裡人才輩出，小小的村落，出了不少進士舉人，昔日只要有人中進士，就會建造一座宗祠，所以在瓊林大大小小的宗祠就有6座之多，號稱「七座八祠」，可說是金門島上宗祠最多的聚落。在明熹宗御賜里名為「瓊林」，這裡的居民大多姓蔡，就連總統蔡英文都曾慕名來此祭祖；是個具備完整性和特殊性的傳統聚落。

瓊林有豐富的人文，再加上位於瓊林社區內的網紅景點「窯燒紅磚牆」讓此處變成觀光客必到的景點，但太多觀光客湧入，也產生不少擾民的問題，有當地居民就反映，20噸的大型遊覽車亂停，影響他們的出入與安全，此外，有的停車還不熄火，讓他們經常聞到惡臭的排煙。

瓊林社區發展協會理事長蔡懷芝表示，的確有很多居民跟他與里長蔡顯明反映，傳統聚落的路太小，大型遊覽車一進入，整個道路就滿了，加上車子的重量太重，頻頻壓壞石板與小橋的路面，單單近3年，就各維修了3次以上，他們將問題反映給國家公園。

據了解，金門國家公園管理處在8月底邀集縣府觀光處、旅行業者與遊覽車公會一起會勘，會後也達成決議。公告自111年10月1日起，瓊林聚落由保護廟前經窯燒紅磚牆至瓊徑路段全面禁止甲類大客車進入。

金管處表示，參訪瓊林聚落之大客車可於里辦公處前停車場或瓊林戰鬥坑道出口鄰近廣場臨時停車熄火，或採彈性機動調車方式，以維聚落安全；依國家公園法第13條第7款規定，禁止將車輛開進規定以外之地區，自公告生效日起，甲類大客車如擅自通行及停放保護廟前經窯燒紅磚牆至瓊徑路段，將依違反國家公園法案件裁處。

金門國家公園管理處自10月1日起，禁止甲類大客車進入瓊林聚落，希望恢復傳統聚落的寧靜。記者蔡家蓁／攝影
金門國家公園管理處自10月1日起，禁止甲類大客車進入瓊林聚落，希望恢復傳統聚落的寧靜。記者蔡家蓁／攝影
大型遊覽車開進傳統聚落小路，稍一不慎，就撞到風水池的磚瓦。記者蔡家蓁／攝影
大型遊覽車開進傳統聚落小路，稍一不慎，就撞到風水池的磚瓦。記者蔡家蓁／攝影
瓊林有豐富的人文，再加上位於瓊林社區內的網紅景點「窯燒紅磚牆」讓此處變成觀光客必到的景點，幾乎每天都吸引大批遊客到訪。記者蔡家蓁／攝影
瓊林有豐富的人文，再加上位於瓊林社區內的網紅景點「窯燒紅磚牆」讓此處變成觀光客必到的景點，幾乎每天都吸引大批遊客到訪。記者蔡家蓁／攝影

國家公園 金門 遊覽車

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