旗津辦活動易塞車 議員促評估設纜車

高雄旗津聯外交通仰賴過港隧道及渡輪，每逢大型活動塞車惹民怨，市議員表示，市府應進行旗津交通大改版，除了第二過港隧道計畫外，也應考量島內交通，通盤檢討港區用地，在旗津島東側闢建一條完整道路，也應納入過去曾討論的跨港纜車。高市長陳其邁表示，目前評估重點是旗津輕軌，也會通盤納入其他交通方案，與港務公司討論。

市議員蔡金晏指出，每逢大型活動旗津就嚴重塞車，交通是旗津長年沉痾，島內外交通都須同步改版，旗津島內僅有1.5條道路，旗津島東側應增設一條完整道路。高雄港業務範圍大多在旗津島最南端，土地應盤整，才能讓島內交通更順暢。

目前市府研議將旗津輕軌與第二過港隧道共構，降低營建成本。蔡金晏認為，輕軌需克服出水的爬升段，未來在哈瑪星和旗津海產街沒有足夠腹地可做爬升緩衝，其中更涉及民宅、商家等，相信市府也不會強拆民宅。輕軌方案可能窒礙難行，市府應重新考慮跨海纜車方案。

陳其邁表示，第二過港隧道正在進行可行性評估，明年中可完成，目前旗津輕軌在可行性財務評估部分還有些門檻。多年前市府確實曾規畫跨港纜車，約在2004年預計從85大樓出發，當時因可行性評估的因素而有停頓，其中包含港務公司、軍方等反對因素。目前仍以輕軌、第二過港隧道評估為主，但會將整體方案納入考量。