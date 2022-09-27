2022友善動物村里長獎 港口村長楊秀蘭護蟹被看見

位處墾丁家公園邊陲地的屏東縣滿州鄉港口村，陸蟹族群和數量在世界同棲地名列前茅，卻因人為開發和獵捕面臨生存危機，從宜蘭遠嫁到屏東的村長楊秀蘭，12年來配合墾管處推動的生態旅遊，帶同村民投入陸蟹保育和老人關懷，讓暮氣沉沉的「老人村」蛻變為朝氣蓬勃的活力社區，獲台灣動物保護行政監督聯盟今年的友善動物村里長獎。

台灣動物保護行政監督聯盟第3屆「友善動物傑出村里長獎」，參與動保的面向再度擴展，受保護的物種新增台灣白魚與陸蟹；理事長王唯治指出，村里長關心動保是趨勢，是必須走的方向，因動保行政事務牽涉社會問題不同層面，解決不應限縮在少數人、少數團體身上，也不應停留在縣市政府層級，應落實到基層的村里。

滿州鄉港口村有佳樂水風景區和港口吊橋景點，也是衝浪熱點，因工作機會少青壯人口外移嚴重，墾管處結合當地陸蟹、白榕園和茶園特色推動生態旅遊；65歲的楊秀蘭12年前選上村長後，透過公私協力成立巡守隊保護陸蟹，募集寄居蟹的外殼、透過兼觀光的生態旅遊讓港口村旅客數破萬人，帶進觀光財，盈餘也回饋社區和老人關懷。

港口社區生態旅遊開發護陸蟹過馬路、「恆春三寶」之一的港口茶體驗行程、鹽滷豆腐、林試所港口苗圃白榕園等特色人文生態遊程，在地人化身為導覽解說員說家鄉故事，每天設有遊客總量管制，減輕環境壓力；楊秀蘭說，整個社區居民都認同生態及環境保護，讓港口村朝向生產、生活、生態三生一體的社區發展，也是吸引遊客前來的主因。