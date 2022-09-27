劉兆輝金門行醫近20年退休 撰回憶錄為合唱團募款

在金門行醫近20年的醫師劉兆輝告別半世紀的杏林生涯，離開摯愛的金門，到美國和家人團聚並繼續抗癌。他透露，口述回憶錄可望近期出版，盼為安琪莉莎合唱團籌募經費。

劉兆輝今天接受中央社記者越洋電話訪問時表示，到美國與家人團聚已一星期，受到兒孫歡迎，再享天倫之樂。離開金門前一天，他利用安琪莉莎合唱團在金沙鎮高粱老街風獅爺文化季中演唱的機會，向鄉親告別。他說：「感謝多年來鄉親對我的照顧，我明天就要退休，回美國定居了，盼望還有機會回來看你們！」

金沙鎮長吳有家不捨劉兆輝離去，致贈一瓶風獅爺造型的金門高粱酒說，「要請風獅爺在美國好好守護劉醫師長命百歲，有機會再回金門看大家」。

看著一手創立的安琪莉莎合唱團，表現日益精進，劉兆輝說，心中有說不出的安慰，除了當場「打賞」新台幣5萬元，還將珍貴的三葉鋼琴捐給合唱團，盼合唱團永續唱下去，提升金門文化水準。

劉兆輝告訴中央社記者，這架鋼琴是華人流行音樂泰斗李鵬遠早年使用的鋼琴，鄧麗君、鳳飛飛等知名歌手都是出自李鵬遠門下。後來，李鵬遠帶著這架鋼琴到金門教學，而當李鵬遠計劃前往大陸發展時，劉兆輝把鋼琴買下。劉兆輝說，這架鋼琴現今市價已新台幣近百萬元。

78歲的劉兆輝曾在花蓮基督教門諾醫院等教學醫院擔任婦產科主任，兒女在美國成家立業之後，他於2004年元旦來到金門醫院烈嶼分院服務，隔年1月在金沙鎮沙美開設「重成診所」。

2015年2月4日復興空難，劉兆輝是生還者之一。大難不死的他繼續在沙美行醫，並當選金門縣醫師公會理事長，還到中美洲友邦貝里斯義診，心願是為貝里斯興建醫院。熱愛唱歌的他，更在2018年創立安琪莉莎合唱團，紀念早逝的女兒劉佳琪（英文名Lisa）。

去年9月，劉兆輝罹患胰臟癌；今年8月，主治醫師建議他趁病情未惡化前到美國和家人團聚，同時繼續尋求醫治機會。劉兆輝說，罹癌後著手口述回憶錄，可望近期出版；由於心繫安琪莉莎合唱團未來發展，他希望回憶錄能為合唱團募得經費，永遠唱下去。