將機車「穿」在身上！台灣設計展結合時尚設計機車工業

2022台灣設計展在高雄舉行，「設計中島棧6庫-青春限動」9月30日開放登島，將展示由台灣首位登上紐約官方時裝周的設計師JUST IN XX周裕穎，聯手高雄機車品牌KYMCO光陽工業，運用在機車製造過程中產生的廢料重新打造成環保永續服裝及配飾。

台灣設計展總策展人高雄市副市長史哲表示，台灣設計展重返高雄舉辦，此次「台灣設計、設計台灣」主題將「經濟中島」翻轉成為「設計中島」。設計中島將展現出高雄設計的豐沛能量與影響力，期待透過品牌與設計師的交流，以設計為媒介，產生更多元的顛覆與翻轉，更以跨世代設計師的參與，凸顯設計的永續、突破、創新等面貌。

高雄市青年局長張以理指出，永續是一個使命，為推動在地品牌再造，青年局把從高雄出發的兩個國際品牌結合，使用光陽機車在製作過程的下腳料，結合JUST IN XX周裕穎的設計創意，將資源再利用，讓價值最大化，證明即使跨度很大的產業和領域仍可因為「永續」這個共好的初衷，找到合作甚至創作的可能性。用設計來解決問題，「重煥生機」展現不一樣的高雄。

周裕穎表示，做過那麼多循環設計的跨界合作，這是第一次使用機車的材料，感覺很新鮮也很酷！服飾設計發想來自於霹靂舞者，覺得機車的強悍、速度感，和BREAKING舞者精神很相似。這次改造使用不同材質的機車座墊邊角料、光陽車衣、汰舊制服、工作帽等，將看似無用的材料轉換成永續時尚服飾單品。

霹靂舞即將在2024年登上巴黎奧運的舞台，所以邀請霹靂舞國手孫振、楊加力及B-BOY怪獸，一起參與拍攝，期待結合街舞文化的力量關注，帶動大眾重視永續環境的議題。

光陽機車執行長柯俊斌表示，光陽對環境有很大的社會責任，自2011年開始打造電動車，代表關注環境及發展永續的決心，這次在青年局促成下與周裕穎的設計合作，跳脫傳統思維，很高興發現原來這些材料還能透過設計轉換，以不同的方式與青年有所連結。