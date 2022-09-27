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高市培訓具備義交知能種子志工 提升導護志工專業職能
為維護學生過馬路交通安全，高雄市教育局研議完善導護人力配置，請警察局協助培訓具備義交知能種子志工人員，10月底前完成第一批種子人員培訓，提升導護志工專業職能與角色定位，以協助學校強化上放學安全維護工作。
高雄市教育局表示，有關學校導護工作安排，以學生上放學安全為最優先考量。市長陳其邁要求教育局、警察局，針對現有學校導護措施進行檢討，加強投入資源，研議完善的導護人力配置方案。
教育局盤點各路口、路段事故案件量與相關需求，評估尚需警察單位協助者，依路口危險程度作人力安排。重要路口優先以警力固定支援協處；次要路口由警方增設巡邏箱加強巡簽，提高見警率；一般路口由學校持續招募家長、社區志工擔任導護的方式為主。
為強化校園師生上放學的安全，高雄市去年底開始全面盤點各級學校校園周邊交通環境改善需求，教育局與交通局陸續完成會勘評估，改善交通設施。護童專案針對國小周邊實施巡邏守望。教育局已請警察局培訓種子交通服務隊人員，擴增導護人力，提供旗、帽等勤務時所需設備，10月底前完成第一批種子人員培訓，提升導護志工專業職能與角色定位，。
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