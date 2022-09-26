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AWS Outposts落地高雄 陳其邁：掌握新工具邁向未來

中央社／ 高雄26日電

推動產業數位轉型，高市府今天宣布攜手全球雲端運算服務大廠亞馬遜網路服務、中華電信等單位，打造「AWSOutposts」，提供高雄企業免費申請使用至年底，減輕雲端服務開發成本。

高市府攜手亞馬遜網路服務（Amazon WebServices，AWS）、數位發展部數位產業署、經濟部中企處、中華電信、雲高科技及資策會等單位，共同在亞洲新灣區打造「AWS Outposts」城市級雲端架構服務，今天下午舉行落地啟用儀式。

經發局長廖泰翔說明，AWS Outposts有別以往租用AWS公有雲概念，提供企業購置伺服器在本地儲存管理，等於資料中心落地；可大幅提升傳輸速度及避免資訊敏感資料出境，還能串接AWS各種雲端服務等，減輕前端雲端服務開發成本。

高雄市長陳其邁致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情顛覆過去所有工作、商業及服務模式，催化5G AIoT及科技進步，掌握新工具、科技及技術才能邁向成功的未來。

陳其邁說，未來不論是金融、醫療、智慧製造都會用到AWS Outposts服務，高雄做為第一個AWSOutposts架構的城市級混合雲示範城市，一定會提供所有在地新創公司最好的支持與幫助，現在投資進駐還有006688專案補助。

AWS台灣暨香港總經理王定愷說，AWS持續擴大在高雄投入資源，今年3月產官各方合作首先成立「高雄AWS雲端聯合創新中心」，現在再合力引進AWSOutposts提供低延遲、高頻寬、高安全的資料處理解決方案。

經發局表示，AWS Outposts開放高雄企業透過市府推薦申請免費試用，提升業者使用雲端創新意願，帶動整體產業鏈數位轉型。歡迎有需求企業把握機會申請，諮詢電話07-9667231資策會方小姐。

陳其邁 高雄市長

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