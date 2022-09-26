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落實低碳 金門持續建置停車場太陽能光電系統

中央社／ 金門縣26日電

金門縣政府今天表示，金門航空站等3處停車場陸續在9、10月開始施工建置太陽能光電系統，預計明年春節前完工，春節連續假期和日後，將可提供民眾完善且舒適便利的停車空間。

金門縣政府發布新聞表示，為落實發展「金門低碳島」目標，繼17日金寧轉運站開始施工建置太陽能光電系統後、山外車站停車場接續於24日起全封式施工，航空站第三停車場也將分階段從10月1日起半封閉施工、11月1日起全封閉施工。

縣府觀光處表示，除了上述3處場域，未來將持續檢視所轄空間與停車場，持續推動規劃建置高架型太陽能發電系統，使場域除結合發電、遮蔭、改善夜間照明等功能外，並加入智慧化停車設備，建構更友善、安全、便利、智慧的停車環境，利用太陽光進行發電同時，落實綠能與環境永續發展。

觀光處指出，3處場域預計112年春節前完工，春節連假期間將可提供鄉親完善且便利的停車空間，遮陽擋雨的環境，不僅能延長車輛使用壽命，也提高民眾停車舒適感受度。

此外，太陽能屬再生能源，其取之不盡，用之不竭，且無排污、噪音，更能顯著減少溫室氣體排放，為推動環保減碳的重要環節，期待民眾與縣府共同支持，邁向低碳家園目標。

縣府並呼籲，為利施工作業，請民眾及早移置車輛，並勿進入施工場域，以免發生危險；提醒民眾可多加利用公共運輸或由親友接送往返機場，避免車位難尋。

金門 停車場 春節

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