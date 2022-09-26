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「饗食天堂」全台最大店進駐高雄夢時代 搶攻親子客群
饗賓餐旅集團旗下Buffet「饗食天堂」進駐高雄夢時代9樓開設第11家分店，設400席位，鎖定親子與年輕客群，這也是全台最大分店，即起到店內消費滿3000元就送饗食天堂首次推出的品牌IP「饗食小夥伴購物袋」一個，送完為止。
饗食天堂高雄夢時代旗艦店位在夢時代最高樓層，占地536坪，以「Next Buffet」為概念，首創兒童專屬餐檯與餐點，也首次導入「一餐區一主題」規畫，共設「八大餐區」，推出全新升級7.0菜色。
饗賓餐旅總經理陳毅航表示，饗食天堂創立於2001年，暌違10年再次展店，設於高雄夢時代的旗艦店，室內裝修顛覆以往，更設70公分高的兒童專屬餐台，方便小顧客輕鬆取菜，除章魚壽司、啵啵稻荷船、鮭魚烤飯糰、蝦卵烤飯糰、玉子燒、螺絲捲、起司黑熊包、奶黃熊貓包、QQ天使蛋等迷你版美食，更有大、小朋友喜歡的巧克力DIY噴泉區。
此外「八大餐區」一區一主題，有「日式烤炸物區」、穿插航海圖騰的「日料海鮮區」、充滿經典港片金句的「港點區」及「中式料理區」、「義法料理區」、普普風的「西式料理區」、「甜品水果區」，及使用鏡面與金屬打造的「中島飲料區」。另有首度亮相的經典港點餐車。
菜色方面首次加入「特色焗烤區」，提供焗烤生蠔、焗烤奶油白菜等及鮮香現煎白鯧魚，同時有為小朋友推出的「饗食小夥伴人形燒」，有濃郁花生、香醇卡士達兩種風味可供選擇。
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