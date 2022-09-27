青年攤商進駐與長輩共事 高雄鹽埕傳統市場開啟新生命

高雄市最具歷史的木構造市場鹽一市場經半年多大規模修繕，並由在地團隊招募11個青年攤商進駐。上週末「埕市鹽遊會」活動起跑，2天吸引逾10萬人次參加，開啟傳統市場新生命。

高雄市政府經發局今天透過新聞稿表示，鹽埕第一公有零售市場在維持既有攤位正常營運前提下，歷經半年多施工改善木建築漏水、通風採光及水電管線，同時受委託經營部分攤位區的叁捌地方生活，同步招募青年攤商進駐，以青銀共市活化傳統市場，同時活絡周邊商圈發展與文化創生。

叁捌地方生活負責人邱承漢說，市場最重要本質是裡面的人與生活，以品牌獨特性、經營策略、創業構想、社區參與掌握度等，也考量能否與原有攤商長輩良好互動，讓鹽一市場真正成為「青銀共市、共事與共識」的場域，選出11個特色青年攤商，經連日營運磨合，新舊攤商間互動已讓鹽一市場逐漸開展不同的活絡樣貌。

市場除販賣魚肉、豬肉、雞肉、滷味等傳統攤商，還有在地青商「山壹旗魚食製所」，標榜傳承第4代好手藝，販售專營黑皮旗魚食品，如魚丸、黑輪、炸牛蒡等。由叁捌地方生活團隊招募的則有主打鹽埕在地食材創意美食及濃縮市場的調酒「空腹虫大酒家」、販售炸雞搭上南蠻醬料的「塔魯塔魯南蠻雞」。

還有來自台南誠實商店的「夢埕」、販賣超質感花藝的「川草」、專賣精釀啤酒及康普茶等發酵飲品的「麥酒專科」、手機攝影及外拍服務的「洃STUDIO」、平價美味法式甜點店「Eat.s 吃點甜」、客製烘焙品項「娜娜烘焙製所」、墨西哥捲餅「MADDOG」、南義口味的拿坡里披薩「高雄哥文達瑜伽蔬食Pizza」及販售草仔粿、紅龜粿等的「食好粿」等，種類相當多元且各具特色。

前輩攤商、賣豬肉的洪阿姨肯定改造成果打開天花板恢復古早型態，「這樣很好，整座市場亮起來！」前2天活動市場來了好多人，「真好、真歡喜，菜市場這樣才好。」她也說，年輕人願意到市場做生意真的很不容易，但大家在市場裡就像一個大家庭，也誇這批青年攤商很有親切感，都很互相幫助。

經發局表示，配合今年台灣設計展在高雄舉辦，鹽一市場修繕完工與國發會、文總合辦「埕市鹽遊會」系列活動，24日起跑，展現鹽一市場嶄新面貌，其中「埕市記憶儲存點」展覽與實境解謎遊戲將延續至10月10日，「鹽埕好故事」導覽遊程則至11月13日，詳情可至經發局臉書、文總臉書、台灣設計展官網查詢。