為金門僑鄉注入在地元素 流氓阿德創作主題曲

金門縣政府今天表示，繼攝製「落番之後」微電影，再委託台語金曲歌王，同時也是金門在地人流氓阿德創作「我心所向的所在」歌曲與MV，為金門的僑鄉形象注入在地元素。

縣府社會處發布新聞表示，這首歌曲完成後，縣長楊鎮浯今天在臉書分享說，提倡金門僑親愛鄉精神，以及學習當代僑親拚搏經驗，是縣府可以做的事情；最近縣府社會處製作的「落番之後」微電影，引領大家回顧僑親的奮鬥精神，並搭起與新一代旅外僑親的聯繫，也鼓勵旅外鄉親返回原鄉走走的意願。

流氓阿德來自金沙鎮西園，他透過新聞稿表示，金門人稱在外打拚的僑親為「落番」，這些僑親即使身在千萬里遠，卻永遠心繫故鄉，一代一代，不停的以自身能力回饋原鄉，就像是永不斷線的風箏，即使飛再高再遠，情感卻還是和家緊緊相繫。

流氓阿德說，金門人吃苦耐勞，不被命運打敗的硬頸骨氣，像是種在硬邦邦的紅泥土裡的塗豆，從裂縫裡破土而出，開枝散葉，結出豐盛芬芳的果實－塗豆。

社會處長董燊表示，今天發表的這首為金門僑鄉打造的「我心所向的所在」歌曲及MV，不只歌詞內容深入人心，MV中呈現金門習俗「魚尾」的片段，包含著對家鄉無限的思念，讓人看了相當有感觸；期盼藉由這首歌曲與MV，維繫旅外鄉親與原鄉永續關係。