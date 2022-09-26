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國際扶輪捐住警器 澎湖弱勢族群優先裝設

中央社／ 澎湖縣26日電

國際扶輪3522地區台北等8個分區，今天聯合捐贈1000顆住宅用火災警報器給澎湖，由縣長賴峰偉代表受贈，並回贈各分區感謝狀。

國際扶輪3522地區台北等8個分區聯合捐贈1000顆住警器，今天在澎湖縣消防局舉行，台北市仁愛社社長楊家昌代表受贈，其中「偵煙式」及「定溫式」各500顆。

賴峰偉表示，澎湖白沙鄉曾發生因廚房煮食不慎引發火勢，幸得住警器啟動示警，即時防止火災發生，可見住警器對於預防火災有顯著功效，感謝第一分區副助理總監胡昭安的協助促成。

澎湖縣消防局表示，國際扶輪3522地區所捐贈1000顆住警器，將優先對獨居長者、身心障礙、低收入戶等弱勢族群及5樓以下的集合式住宅等協助裝設，讓民眾生命獲得最大的保障。

澎湖縣 火災 賴峰偉

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