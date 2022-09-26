明天與龐培歐早餐會 陳其邁︰他一定會愛上高雄

美國前國務卿龐培歐明天受邀至高雄參加「2022全球台商經貿論壇」，也將與高雄市長陳其邁進行早餐會。陳其邁今表示，龐培歐一定感受到高雄人的熱情，一定會愛上高雄、喜歡上高雄！會不會帶龐培歐到處走走？陳其邁說，一切尊重主辦單位安排。

陳其邁表示，龐培歐來高雄的行程緊湊，內容包括論壇、參訪等活動，一切尊重主辦單位的安排。但是他來高雄，一定會愛上高雄、喜歡高雄，因為高雄是一個灣非常具有代表性的城市，相信他也會感受到高雄人的熱情。

龐培歐今晚10點45分左右就會抵達高鐵左營站，預計下榻高雄萬豪酒店，明早與陳其邁就在萬豪飯店進行早餐會，過程不公開。後續參加論壇，根據主辦單位議程，副總統賴清達也將出席致詞。龐培歐將以「從世界經貿趨勢，看見台灣疫後新商機」為題，進行專題演講。論壇將在中午12點結束，後續龐培歐會到駁二參與小型座談。