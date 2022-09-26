快訊

周玉蔻猛打蔣萬安、蔣孝嚴 恐讓陳時中陷「背後靈」危機

2022港姐出爐星二代林鈺洧奪冠 爸爸人稱「香港第一美男子」

台中市主計處女員工從頂樓摔落一樓停車場 無生命跡象送醫急救

明天與龐培歐早餐會 陳其邁︰他一定會愛上高雄

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁明早將與美國前國務卿龐培歐共進早餐。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁明早將與美國前國務卿龐培歐共進早餐。記者林巧璉／攝影

美國前國務卿龐培歐明天受邀至高雄參加「2022全球台商經貿論壇」，也將與高雄市長陳其邁進行早餐會。陳其邁今表示，龐培歐一定感受到高雄人的熱情，一定會愛上高雄、喜歡上高雄！會不會帶龐培歐到處走走？陳其邁說，一切尊重主辦單位安排。

陳其邁表示，龐培歐來高雄的行程緊湊，內容包括論壇、參訪等活動，一切尊重主辦單位的安排。但是他來高雄，一定會愛上高雄、喜歡高雄，因為高雄是一個灣非常具有代表性的城市，相信他也會感受到高雄人的熱情。

龐培歐今晚10點45分左右就會抵達高鐵左營站，預計下榻高雄萬豪酒店，明早與陳其邁就在萬豪飯店進行早餐會，過程不公開。後續參加論壇，根據主辦單位議程，副總統賴清達也將出席致詞。龐培歐將以「從世界經貿趨勢，看見台灣疫後新商機」為題，進行專題演講。論壇將在中午12點結束，後續龐培歐會到駁二參與小型座談。

龐培歐 陳其邁 早餐

延伸閱讀

瞄準商機！御盟集團搶進酒店式公寓市場 陳其邁讚有遠見

影／高雄「雄狂音樂派」寵物樂！檢疫犬示範防疫檢查

左營重陽敬老活動 陳其邁前腳走柯志恩後腳到

支持者簇擁進場登台！陳其邁挺鄭光峰 嘉義同鄉會助陣

相關新聞

高雄河川整治 市長參選人說理念

高雄有二仁溪、高屏溪等8大流域，汙染包含事業廢水、生活汙水、畜牧廢水3大類。國民黨高雄市長參選人柯志恩指，環保署110年...

明天與龐培歐早餐會 陳其邁︰他一定會愛上高雄

美國前國務卿龐培歐明天受邀至高雄參加「2022全球台商經貿論壇」，也將與高雄市長陳其邁進行早餐會。陳其邁今表示，龐培歐一...

GQ城市野營首度移師高雄 10月15、16日在衛武營

高雄近日活動滿檔，除了2022台灣設計展將在10月7日至23日登場，時尚品牌雜誌GQ舉辦的城市野營活動也將首度移師高雄，...

別把河川當排水溝 克服接管障礙

如何改善河川汙染，民代表示，要扭轉民眾「把河川當排水溝」錯誤觀念，學者建議市府要更勤於溝通宣導、增加誘因，突破家戶接管障...

蘇揆視察屏東榮總 要求開幕做足準備

屏東榮總預計11月中旬開幕，行政院長蘇貞昌昨天視察，緊盯整體進度，從醫事人力、儀器設備到員工宿舍，蘇貞昌要求「一定要到位...

瞄準商機！御盟集團搶進酒店式公寓市場 陳其邁讚有遠見

高雄御盟集團跨足高端旅宿、頂級餐飲品牌，除經營晶英國際行館，5年前洞燭先機部署「酒店式公寓」新戰場，御盟國際驛館與「S・...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。