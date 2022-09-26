GQ城市野營首度移師高雄 10月15、16日在衛武營

高雄近日活動滿檔，除了2022台灣設計展將在10月7日至23日登場，時尚品牌雜誌GQ舉辦的城市野營活動也將首度移師高雄，10月15日、16日在衛武營盛大舉辦。除了有各種露營包廂、主題裝備商品可逛、可買外，還有超強卡司的音樂表演和美食市集，演出名單包括鼓鼓呂思緯、魏嘉瑩、告五人、原子少年火星Mars、家家、艾怡良等。

高市觀光局與GQ雜事聯手在衛武營藝文中心舉辦高雄城市野營活動，市長陳其邁表示，近年來戶外露營一直是國人旅遊的熱門選項，不論是自備裝備的山林野營，或是空手即可入住的豪華露營，都十分受到歡迎，露營不只有睡袋和帳篷，更是實踐美好生活的態度。邀請民眾到衛武營體驗，「兩天精彩的活動好玩、好拍又好逛，絕對不會讓大家失望。」

觀光局說明，活動現場將有各式風格的露營帳與露營車展示、職人現場利用戶外刀以最原始的方式升火、手網烘豆等戶外生活技巧。超過20間嚴選露營裝備和風格選物，滿足露營新手及資深玩家的裝備控，還有美食市集、風格露營包廂及超強音樂舞台表演。

特別邀請超強卡司，歡迎民眾帶著野餐墊到衛武營藝文中心戶外草地上享受秋日最Chill的野營樂趣，更多活動資訊請上高雄城市野營官方網站（https://www.gq.com.tw/ucf/kaohsiung/）或高雄旅遊網(https://khh.travel)查詢。