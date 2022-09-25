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瞄準商機！御盟集團搶進酒店式公寓市場 陳其邁讚有遠見

聯合報／ 記者王慧瑛王昭月／高雄即時報導
御盟國際驛館以56坪至77坪規畫，打造2至4房格局，樓高3米6，相當氣派、舒適。記者王慧瑛／攝影
御盟國際驛館以56坪至77坪規畫，打造2至4房格局，樓高3米6，相當氣派、舒適。記者王慧瑛／攝影

高雄御盟集團跨足高端旅宿、頂級餐飲品牌，除經營晶英國際行館，5年前洞燭先機部署「酒店式公寓」新戰場，御盟國際驛館與「S・S・A・W春生夏・秋藏冬」4家餐廳今天同步開張，高雄市陳其邁今到場助陣，稱讚業者有眼光、遠見。御盟集團董事長邵永添說，市府招商引資有成，大廠相繼到高雄插旗，看好酒店式公寓市場正夯，希望創造就業機會，也為高雄留住國際人才。

御盟國際驛館以56坪至77坪規畫，打造2至4房格局，樓高3米6，相當氣派、舒適，總計161戶，每坪租金1000元起，最短租期3個月，每戶租金5萬8500元起，適合出差商務人士、返台華人，甚至是原住家要裝潢，一家人需要尋找短期住處者。

業者在1至2樓規畫4家風格獨具餐廳，延攬法籍行政總主廚Chef David Chauveau、甜點主廚Chef Laurent Delcourt掌舵。有別於市場上酒店式公寓多採建築經營與飯店品牌獨立營運模式，御盟國際驛館從客服、餐飲、維安、房務等，人力及管理直屬於御盟集團・晶英國際行館一線服務團隊挑大梁，同集團的永添藝術ALIEN Art執掌藝術與視覺設計，打造充滿藝術氣息的時尚居所，食、宿能一站式滿足。

開幕式上貴賓雲集，高雄市長陳其邁、立委趙天麟、皇苑董事長郭敏能、名媛何麗玲等人都出席助陣。邵永添說，御盟國際驛館實現「公寓裡的美術館」概念，坐落在高雄市主要幹道九如路上，鄰近國立科學工藝博物館18公頃林蔭綠地，生活機能出色。同步開幕的館內4家餐廳，分別是酒吧、星級法餐、甜點屋、咖啡館，除服務住宿者，也有對外開放。

邵永添出身高雄阿蓮區農村家庭，僅有高職學歷，從建築業發跡，白手起家致富，經營飯店是人生意外。為讓員工更理解經營方向與公司動態，邵永添勤寫家書與員工溝通，他常說「用人像談感情，寧可與相愛的人一起辛苦，也不願與貌合神離的人相互猜忌」，飯店團隊中，即使是基層清潔人員，一律由他親自面試。

邵的女兒邵雅曼也在集團服務，她從小學畫畫，留學英國攻讀美術經濟，邵雅曼談吐淡定輕柔，相較於邵永添的生猛強烈，父女性格反差強烈，父女骨子裡都對藝術有一分痴狂。

御盟國際驛館大廳牆上裝置藝術「飛龍在天」有獨特意義，以「金繼」方式保存原已破損的龍眼木，呼應幾度絕境重生的御盟集團，靠著堅韌毅力與鬥志，依舊蒼勁勇敢、屹立不搖。

御盟國際驛館大廳牆上裝置藝術「飛龍在天」有獨特意義，以「金繼」方式保存原已破損的龍眼木，呼應御盟集團的精神。記者王慧瑛／攝影
御盟國際驛館大廳牆上裝置藝術「飛龍在天」有獨特意義，以「金繼」方式保存原已破損的龍眼木，呼應御盟集團的精神。記者王慧瑛／攝影
御盟國際驛館與「S・S・A・W春生夏・秋藏冬」4家餐廳今天同步開張，高雄市長陳其邁等人助陣。記者王慧瑛／攝影
御盟國際驛館與「S・S・A・W春生夏・秋藏冬」4家餐廳今天同步開張，高雄市長陳其邁等人助陣。記者王慧瑛／攝影
館內有4家餐廳，分別是酒吧、星級法餐、甜點屋、咖啡館，除服務住宿者，也有對外開放。記者王慧瑛／攝影
館內有4家餐廳，分別是酒吧、星級法餐、甜點屋、咖啡館，除服務住宿者，也有對外開放。記者王慧瑛／攝影
御盟國際驛館以56坪至77坪規畫，打造2至4房格局，樓高3米6，相當氣派、舒適。記者王慧瑛／攝影
御盟國際驛館以56坪至77坪規畫，打造2至4房格局，樓高3米6，相當氣派、舒適。記者王慧瑛／攝影
御盟集團搶攻「酒店式公寓」市場，高雄市長陳其邁到場助陣，稱讚業者有眼光、遠見。記者王昭月／攝影
御盟集團搶攻「酒店式公寓」市場，高雄市長陳其邁到場助陣，稱讚業者有眼光、遠見。記者王昭月／攝影
御盟集團董事長邵永添說，市府招商引資有成，大廠相繼到高雄插旗，看好酒店式公寓市場正夯。記者王昭月／攝影
御盟集團董事長邵永添說，市府招商引資有成，大廠相繼到高雄插旗，看好酒店式公寓市場正夯。記者王昭月／攝影
館內有4家餐廳，分別是酒吧、星級法餐、甜點屋、咖啡館，除服務住宿者，也有對外開放。記者王慧瑛／攝影
館內有4家餐廳，分別是酒吧、星級法餐、甜點屋、咖啡館，除服務住宿者，也有對外開放。記者王慧瑛／攝影
御盟國際驛館坐落在高雄市主要幹道九如路上，鄰近國立科學工藝博物館18公頃林蔭綠地。記者王慧瑛／攝影
御盟國際驛館坐落在高雄市主要幹道九如路上，鄰近國立科學工藝博物館18公頃林蔭綠地。記者王慧瑛／攝影
開幕式上貴賓雲集，高雄市長陳其邁、立委趙天麟、皇苑董事長郭敏能、名媛何麗玲等人都出席助陣。記者王慧瑛／攝影
開幕式上貴賓雲集，高雄市長陳其邁、立委趙天麟、皇苑董事長郭敏能、名媛何麗玲等人都出席助陣。記者王慧瑛／攝影
御盟國際驛館與「S・S・A・W春生夏・秋藏冬」4家餐廳今天同步開張，高雄市長陳其邁等人助陣。記者王慧瑛／攝影
御盟國際驛館與「S・S・A・W春生夏・秋藏冬」4家餐廳今天同步開張，高雄市長陳其邁等人助陣。記者王慧瑛／攝影
館內有4家餐廳，分別是酒吧、星級法餐、甜點屋、咖啡館，除服務住宿者，也有對外開放。記者王慧瑛／攝影
館內有4家餐廳，分別是酒吧、星級法餐、甜點屋、咖啡館，除服務住宿者，也有對外開放。記者王慧瑛／攝影
御盟國際驛館與「S・S・A・W春生夏・秋藏冬」4家餐廳今天同步開張，高雄市長陳其邁等人助陣。記者王慧瑛／攝影
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開幕式上貴賓雲集，高雄市長陳其邁、立委趙天麟、皇苑董事長郭敏能、名媛何麗玲等人都出席助陣。記者王慧瑛／攝影
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餐廳 酒店 高雄市 陳其邁

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