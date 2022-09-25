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推廣楊氏太極拳 高雄河北愛好者網路連線交流

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
中華全球洪門聯盟所主辦的2022年河北文化寶島行暨楊氏太極拳系列交流活動今天在高雄舉行。記者劉學聖／攝影
中華全球洪門聯盟所主辦的2022年河北文化寶島行暨楊氏太極拳系列交流活動今天在高雄舉行。記者劉學聖／攝影

為了推廣太極拳文化，由中華全球洪門聯盟所主辦的2022年河北文化寶島行暨楊氏太極拳系列交流活動今天在高雄舉行，今年活動採取網路直播和雲端交流方式，設有大陸河北邯鄲市和高雄兩個網路聯線會場，冀台兩地300餘名太極拳傳承人、以及太極拳愛好者，開展冀台太極文化交流，切磋技藝，互動分享，共同弘揚中華優秀傳統文化

太極拳結合了心肺耐力、肌肉鍛鍊、累進時間和強度，是少見的全方位運動，還能疏通筋骨，強身健骨，而且無年齡限制，「到90歲都可練。」，近年來，冀台之間持續開展太極文化深度交流。去年大陸邯鄲市永年區青少年太極拳文化協會與台灣中華洪門武術聯盟合作，在高雄設立楊氏太極文化推廣交流總會，由河北楊氏太極拳傳承人錄製系列授課影片，講解楊氏太極拳和太極劍的重點套路技法，傳承中華好功夫，推廣中華武術也讓更多練武之人有一展身手園地。

中華全球洪門聯盟所主辦的2022年河北文化寶島行暨楊氏太極拳系列交流活動今天在高雄舉行，冀台兩地300餘名太極拳傳承人、以及太極拳愛好者，開展冀台太極文化交流，切磋技藝，互動分享，共同弘揚中華優秀傳統文化。記者劉學聖／攝影
中華全球洪門聯盟所主辦的2022年河北文化寶島行暨楊氏太極拳系列交流活動今天在高雄舉行，冀台兩地300餘名太極拳傳承人、以及太極拳愛好者，開展冀台太極文化交流，切磋技藝，互動分享，共同弘揚中華優秀傳統文化。記者劉學聖／攝影

網路直播 傳統文化

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