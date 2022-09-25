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高市輕軌C20-C24履勘完成 6項改善後即報交通部
高雄輕軌持續推進，C20台鐵美術館站至C24愛河之心站今天履勘完成，履勘小組列出共28項改善事項，營運前須改善事項完成後，再報交通部核准通車營運。市府力拚10月初通車。
經一天的勘查測試，履勘小組提出6項「營運前須改善事項」、10項「一般注意改善事項」及12項「29後續建議改善事項」。有關「營運前須改善事項」如車站未公告票價及列車時刻資訊及月台應標示旅客等候位置等，捷運局與高雄捷運公司將盡快完成「營運前須改善事項」，並函報交通部取得營運許可為目標。
交通部今邀集國內專家學者，包括土建、機電及營運共3組計9名委員組成履勘小組，總召集人為交通部路政司司長林福山，履勘演練在聯合醫院C22至龍華國小站C23單線雙向區間，模擬列車在中華路口因被車輛撞擊出軌，列車失去動力，且旅客受傷等相關緊急應變。履勘小組表示，演練通報展現高度機動性，工作人員迅速到站排除事故，場面逼真，災防能力有目共睹。
高雄市副市長林欽榮指出，C21站及C21A站將與美術館園區景觀結合，透過與美術館協力創作，呼應美術館東側地景水流漣漪意象，以白色漣漪作為車站的設計發想及造型特色。C22聯合醫院站，是全線輕軌最緊靠醫療機構的車站，未來就醫民眾下車前往醫院門口不到十公尺。C24車站建築設計以客家剪紙意象作為車站特色，結合客家藍色系花布設計融入都市景觀。市府團隊將陸續補正缺失，依既定10月通車目標，待捷運局補正修正缺失後，將再送交通部核准後，擇期辦理通車試營運。
交通局長張淑娟說，營運通車後，高市環狀輕軌營運路線將達17.1公里，服務範圍增為31站，屆時搭乘輕軌將可到達美術館、聯合醫院外，更在輕軌愛河之心站與捷運凹子底站提供輕軌與捷運紅線轉乘服務，帶給市民更便捷、舒適運輸服務。
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