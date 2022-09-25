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影／高雄「雄狂音樂派」寵物樂！檢疫犬示範防疫檢查

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「『雄狂音樂派』～2022世界狂犬病日在高雄」在凹子底公園舉辦，主人們帶著寵物來參加。記者徐如宜／攝影
「『雄狂音樂派』～2022世界狂犬病日在高雄」在凹子底公園舉辦，主人們帶著寵物來參加。記者徐如宜／攝影

響應9月28日世界狂犬病日，「『雄狂音樂派』～2022世界狂犬病日在高雄」活動今天在凹子底公園舉辦，防檢局長杜文珍與市長陳其邁出席。現場安排檢疫犬防疫示範檢查，網紅「林叨囝仔」宣導狂犬病防疫的重要性，還有寵物市集、寵物友善空間店家、寵物健康諮詢義診、飼主責任宣導及犬貓認養多元活動。

928世界狂犬病日起源於2007年非營利組織「狂犬病世界聯盟(GARC)」所發起，並得到聯合國等國際組織支持，後續成為全球各國共同響應的紀念日。高雄市有超過10萬個毛孩家庭，高市動保處與獸醫師公會、寵物業公會等民間團體合作，推動防疫與動物保護。

今日活動現場有音樂表演，寵物友善店家及高雄市寵物商業同業公會擺設寵物市集，高雄市獸醫師公會提供免費寵物健康檢查與諮詢、限量公費狂犬病疫苗及晶片注射，還有小朋友最愛的大型氣墊遊樂設施，結合南台灣最知名的「神農市集」，非常熱鬧雲集。

陳其邁表示，高雄狂犬病疫苗注射率超過7成，為6都第一。高雄市不僅是人權城市，更是尊重生命的友善城市。為提升毛小孩動物福利，高雄除了現有2處寵物公園之外，近期養工處等單位也已經規畫在仁武、鳳山、前鎮等5處設置寵物活動區，讓毛孩有更多遊憩空間。目前高雄市認證的動物友善空間計有79處，涵蓋餐飲、旅館、百貨、零售、交通運輸業等，市府將持續擴大招募業者加入。

農業局長張清榮表示，防範狂犬病最佳方法就是飼主每年須為家中犬貓注射狂犬病疫苗，他也提醒大家，務必遵守「2不1要」原則：「不要隨意接觸野生動物」、「不棄養寵物」、「每年家犬家貓施打狂犬病疫苗」，才能有效阻絕狂犬病疫情入侵。

陳其邁說，為了更有效遏止動保案件發生，將成立市府跨局處的府級會議處理動保案件，增加動檢員人力強化相關辦案能力，並與動保團體合作，公私協力提升動物保護工作量能，多管齊下共同維護毛小孩的生命權。

「『雄狂音樂派』～2022世界狂犬病日在高雄」在凹子底公園舉辦，現場安排檢疫犬防疫示範檢查。記者徐如宜／攝影
「『雄狂音樂派』～2022世界狂犬病日在高雄」在凹子底公園舉辦，現場安排檢疫犬防疫示範檢查。記者徐如宜／攝影
「『雄狂音樂派』～2022世界狂犬病日在高雄」在凹子底公園舉辦，市長陳其邁跟狗狗互動。記者徐如宜／攝影
「『雄狂音樂派』～2022世界狂犬病日在高雄」在凹子底公園舉辦，市長陳其邁跟狗狗互動。記者徐如宜／攝影
「『雄狂音樂派』～2022世界狂犬病日在高雄」在凹子底公園舉辦，市長陳其邁跟狗狗互動。記者徐如宜／攝影
「『雄狂音樂派』～2022世界狂犬病日在高雄」在凹子底公園舉辦，市長陳其邁跟狗狗互動。記者徐如宜／攝影
「『雄狂音樂派』～2022世界狂犬病日在高雄」在凹子底公園舉辦，現場安排檢疫犬防疫示範檢查。記者徐如宜／攝影
「『雄狂音樂派』～2022世界狂犬病日在高雄」在凹子底公園舉辦，現場安排檢疫犬防疫示範檢查。記者徐如宜／攝影

寵物 獸醫師 高雄市 陳其邁

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