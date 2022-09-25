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屏東榮總11月中旬開幕 蘇貞昌：全部到位才能營運

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東榮總將在今年11月11日開幕，目前硬體設備完成，醫師、護理師人力，尚未招足。圖／屏東榮總提供
屏東榮總將在今年11月11日開幕，目前硬體設備完成，醫師、護理師人力，尚未招足。圖／屏東榮總提供

屏東縣民期盼屏東榮總將在11月中旬開幕，行政院長蘇貞昌今下午視察屏東榮總，盤點整體進度，醫事人力、儀器設備到員工宿舍，蘇貞昌說，「一定要統統到位」才能開幕，要做好相關動線演練，給屏東鄉親健康最好的服務。

蘇貞昌今參觀屏東榮總的複合式手術室、加護病房及全台灣第3台要價約1.3億元的直線加速器，可精準治療癌症。縣長潘孟安說，縣府會全力配合周遭基礎建設，屏東榮總的基地大，院區前面有9公頃公園，還有大武營區的歷史建築修復中，未來還有6公頃擴區保留地，旁邊還有帶狀公園，將成為森林中的醫院。

屏東榮總院長吳東霖簡報屏東榮總建置情況，吳東霖簡報指出，9月19日已取得建築物部分使用執照（8樓以下），預計10月25日取得全區使用執照，另外員工宿舍部分在10月下旬開始搬遷。

醫事人力配置，吳東霖說，開幕時醫師人力29科，會再陸續擴增到34科，醫師人力目標招募71人，現在急診還差4人、加護病房差2人；護理師目標296人，目前差距32人，估計11月11日前可全數到位，若不足則由分院調派。醫事檢驗人員目標37人，差距6人，持續招募中。

蘇貞昌說，為屏東人蓋的屏東榮民總醫院，他會緊盯進度，啟用前特別視察，他昨天在台中和蔡英文總統報告，11月11日開幕，若沒有做好，11月11日就不要開幕，「一定要通通到位」，醫院開設，醫師、儀器、護理人員一流的，不要等有病人才有設備，要設備到位才會有病人。

吳東霖說，開幕後設有心臟內科、神經內科、神經外科、骨科、婦產科等29個醫療專科，主任級醫師10人，資深主治醫師10人，醫護人力老中青都有，未來將增設至34科，提供急救創傷、心臟血管、腦中風等照護。長期目標在2029年成為準醫學中心。

屏東榮總將在今年11月11日開幕，目前硬體設備完成，行政院長蘇貞昌要求，相關醫護人力等都要一次到位。記者劉星君／攝影
屏東榮總將在今年11月11日開幕，目前硬體設備完成，行政院長蘇貞昌要求，相關醫護人力等都要一次到位。記者劉星君／攝影
屏東榮總將在今年11月11日開幕，屏東縣長潘孟安表示，縣府將會全力配合屏東榮總周邊道路規畫、公園設施、下水道等基礎建設。記者劉星君／攝影
屏東榮總將在今年11月11日開幕，屏東縣長潘孟安表示，縣府將會全力配合屏東榮總周邊道路規畫、公園設施、下水道等基礎建設。記者劉星君／攝影
屏東榮總將在今年11月11日開幕，目前硬體設備完成，行政院長蘇貞昌要求，相關醫護人力等都要一次到位。記者劉星君／攝影
屏東榮總將在今年11月11日開幕，目前硬體設備完成，行政院長蘇貞昌要求，相關醫護人力等都要一次到位。記者劉星君／攝影
屏東榮總將在今年11月11日開幕，目前硬體設備完成，屏東榮總院長吳東霖（站者右一）簡報目前醫院開業規畫與人力招募情況，醫師與護理師部分仍有不足。記者劉星君／攝影
屏東榮總將在今年11月11日開幕，目前硬體設備完成，屏東榮總院長吳東霖（站者右一）簡報目前醫院開業規畫與人力招募情況，醫師與護理師部分仍有不足。記者劉星君／攝影
屏東榮總將在今年11月11日開幕，院內醫療器材也是最新，行政院長蘇貞昌（左二）等人參觀院內醫療儀器設施。記者劉星君／攝影
屏東榮總將在今年11月11日開幕，院內醫療器材也是最新，行政院長蘇貞昌（左二）等人參觀院內醫療儀器設施。記者劉星君／攝影

屏東縣 榮總 醫師 蘇貞昌

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