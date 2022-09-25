快訊

整理包／解封倒數！確診和隔離者補助一次看 忘記領就沒了

獨／理性結束七年婚 甜美主播高毓璘首曝離婚最大關鍵

田徑／人類又跨一大步！東奧金牌肯亞選手改寫馬拉松世界紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄輕軌美術館至愛河之心站履勘完成 6項改善後可通車

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
交通部宣布，依「大眾捷運系統履勘作業要點」規定，已於今日完成高雄環狀輕軌台鐵美術館站（C20）至愛河之心站（C24）路段履勘作業。圖／交通部提供
交通部宣布，依「大眾捷運系統履勘作業要點」規定，已於今日完成高雄環狀輕軌台鐵美術館站（C20）至愛河之心站（C24）路段履勘作業。圖／交通部提供

交通部宣布，依「大眾捷運系統履勘作業要點」規定，已於今日完成高雄環狀輕軌台鐵美術館站（C20）至愛河之心站（C24）路段履勘作業，共提出須改善事項28項，其中6項為「營運前須改善事項」，由高雄市府確認完成改善並報交通部核准後，再由高雄市府決定通車日期，另外10項為「一般注意改善事項」、12項為「後續建議改善事項」。

交通部表示，本次履勘小組分成土建、機電及營運三組進行履勘作業，於各分組完成履勘作業經討論後，最後於總結會議中確認履勘結論。「一般注意改善事項」由高雄市政府自行辦理改善及追蹤列管，至「後續建議改善事項」則由高雄市政府辦理後續延伸路線時，參考改善。

交通部說明，本次履勘作業包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。履勘模擬演練情境為聯合醫院站C22至龍華國小站C23單線雙向區間，列車於中華路口因遭車輛撞擊，致發生出軌，列車失去動力，旅客受傷，相關緊急應變情形。今日模擬演練進行列車頂升、復軌及列車聯結作業，順利完成。

本次履勘範圍為高雄環狀輕軌台鐵美術館站C20至愛河之心站C24路段，長度約2.3公里，共5座地面車站，高雄市政府111年8月30日辦理初勘，並完成「履勘前須改善事項」改善完成報告後，於9月1日依據大眾捷運法第15條規定報請交通部派員履勘。

交通部說，依規定籌組履勘小組，由路政司長林福山擔任召集人，分成土建、機電及營運等三組，每組各邀請3位專家學者組成，經交通部鐵道局9月15日完成履勘形式審查，交通部於9月21日召開履勘前置會議，經履勘委員討論後於111年9月25日辦理本案履勘作業。

本路段通車啟用後，高雄輕軌服務範圍將由現行26站增至31站，交通部說，輕軌通車營運是以市區環狀交通核心，逐步串聯重要交通節點、醫療服務、休閒遊憩等重要旅次站點，本次新增愛河之心站C24將與可與高雄捷運紅線凹仔底站R13轉乘，將更擴大民眾通勤、就學、就醫、旅遊的需求服務的供給，提升軌道路網服務範圍，增加大眾運輸系統可及性。

交通部 高雄市 高雄輕軌 愛河 美術館

延伸閱讀

蘇貞昌拍板定案 高雄捷運小港林園延伸線2030年通車

台南捷運進度再邁前一步 第一期藍線規畫送交通部審議

相關新聞

高雄輕軌美術館至愛河之心站履勘完成 6項改善後可通車

交通部宣布，依「大眾捷運系統履勘作業要點」規定，已於今日完成高雄環狀輕軌台鐵美術館站（C20）至愛河之心站（C24）路段...

高市輕軌C20-C24履勘完成 6項改善後即報交通部

高雄輕軌持續推進，C20台鐵美術館站至C24愛河之心站今天履勘完成，履勘小組列出共28項改善事項，營運前須改善事項完成後...

屏東榮總11月中旬開幕 蘇貞昌：全部到位才能營運

屏東縣民期盼屏東榮總將在11月中旬開幕，行政院長蘇貞昌今下午視察屏東榮總，盤點整體進度，醫事人力、儀器設備到員工宿舍，蘇...

影／高雄「雄狂音樂派」寵物樂！檢疫犬示範防疫檢查

響應9月28日世界狂犬病日，「『雄狂音樂派』～2022世界狂犬病日在高雄」活動今天在凹子底公園舉辦，防檢局長杜文珍與市長...

2022社區大學公共性博覽會 高雄主展區在大東中心開幕

高雄市政府與社區大學全國促進會，今天在大東文化藝術中心舉辦「供時代─2022年社區大學公共性博覽會」，教育部長潘文忠與高...

影／趕場重陽敬老活動 陳其邁與長輩同樂人氣高

年底選舉將至，參選人抓緊公開活動拜票、發放選舉小物，高雄市長陳其邁拚連任，近日「再拚四年」扇子也在公開場合亮相。陳其邁今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。