高雄輕軌美術館至愛河之心站履勘完成 6項改善後可通車

交通部宣布，依「大眾捷運系統履勘作業要點」規定，已於今日完成高雄環狀輕軌台鐵美術館站（C20）至愛河之心站（C24）路段履勘作業，共提出須改善事項28項，其中6項為「營運前須改善事項」，由高雄市府確認完成改善並報交通部核准後，再由高雄市府決定通車日期，另外10項為「一般注意改善事項」、12項為「後續建議改善事項」。

交通部表示，本次履勘小組分成土建、機電及營運三組進行履勘作業，於各分組完成履勘作業經討論後，最後於總結會議中確認履勘結論。「一般注意改善事項」由高雄市政府自行辦理改善及追蹤列管，至「後續建議改善事項」則由高雄市政府辦理後續延伸路線時，參考改善。

交通部說明，本次履勘作業包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。履勘模擬演練情境為聯合醫院站C22至龍華國小站C23單線雙向區間，列車於中華路口因遭車輛撞擊，致發生出軌，列車失去動力，旅客受傷，相關緊急應變情形。今日模擬演練進行列車頂升、復軌及列車聯結作業，順利完成。

本次履勘範圍為高雄環狀輕軌台鐵美術館站C20至愛河之心站C24路段，長度約2.3公里，共5座地面車站，高雄市政府111年8月30日辦理初勘，並完成「履勘前須改善事項」改善完成報告後，於9月1日依據大眾捷運法第15條規定報請交通部派員履勘。

交通部說，依規定籌組履勘小組，由路政司長林福山擔任召集人，分成土建、機電及營運等三組，每組各邀請3位專家學者組成，經交通部鐵道局9月15日完成履勘形式審查，交通部於9月21日召開履勘前置會議，經履勘委員討論後於111年9月25日辦理本案履勘作業。

本路段通車啟用後，高雄輕軌服務範圍將由現行26站增至31站，交通部說，輕軌通車營運是以市區環狀交通核心，逐步串聯重要交通節點、醫療服務、休閒遊憩等重要旅次站點，本次新增愛河之心站C24將與可與高雄捷運紅線凹仔底站R13轉乘，將更擴大民眾通勤、就學、就醫、旅遊的需求服務的供給，提升軌道路網服務範圍，增加大眾運輸系統可及性。