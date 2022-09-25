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2022社區大學公共性博覽會 高雄主展區在大東中心開幕

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「供時代─2022年社區大學公共性博覽會」在大東文化藝術中心舉行，教育部長潘文忠主持開幕。圖／高雄市教育局提供
「供時代─2022年社區大學公共性博覽會」在大東文化藝術中心舉行，教育部長潘文忠主持開幕。圖／高雄市教育局提供

高雄市政府與社區大學全國促進會，今天在大東文化藝術中心舉辦「供時代─2022年社區大學公共性博覽會」，教育部長潘文忠與高雄市教育局副局長黃盟惠主持開幕，高雄在地展區以7所社區大學的辦學方向做為主題，展期至10月8日。

高雄市有7所社區大學，現場分別以「旗美社大友善農耕共學社」、「鳳山社大ｘ善耕農產品生產合作社」、「第一社大藝術偵探大地方小旅行」、「鎮港園社大前草學社群」、「岡山社大社區皮影戲傳習」、「北高雄社大後勁地方學」、「港都社大生活美學」等13個社群，分成4大面向，包含以耕種及農業產業為題的環境面向、以文史、母語為題的知識面向、以傳統技藝為題的技藝面向、以陪伴及成長為題的時間面向。

「公共性」一直是社大辦學者反覆討論及實踐的核心命題。潘文忠表示，透過這次博覽會打造出全國社區大學與在地公民社會的網絡，向社會提出永續生活的公民學習策略與路徑，也藉由與高雄社區大學在地議題的連結，以及社群學習成果的展現，啟發民眾對公共事務的關心，共同開創更理想未來生活。

潘文忠說，這次的策展也讓大家看見社大多元與豐富的成果，看見民眾積極參與公共議題。尤其國內這兩年受到疫情衝擊，但社大仍能藉著策展來呈現出多面相成果與努力。博覽會特別選在高雄、基隆展出，也記錄著社大25年的發展，高雄展期至10月8日，歡迎民眾來大東文化藝術中心參觀。

黃盟惠表示，高雄市的社區大學開展超過20年，歷經縣市合併及不同時期的學區調整，演變為現今的7所社區大學，不僅辦學各具特色，長期以來在教育部的評鑑皆獲得佳績，是建立公民意識、培養地方人才及銜接各年齡層的最佳學習媒介，更是協助市府推動公共事務、翻轉地方成長、促進社區發展的重要推手。

主辦單位在展期間也規畫了「社大先修班：跨校選課」、「社大的那些人」等近40場課程、座談、工作坊，讓民眾來體驗社大上課的氛圍。

「供時代─2022年社區大學公共性博覽會」在大東文化藝術中心開幕。圖／高雄市教育局提供
「供時代─2022年社區大學公共性博覽會」在大東文化藝術中心開幕。圖／高雄市教育局提供
「供時代─2022年社區大學公共性博覽會」在大東文化藝術中心開幕。圖／高雄市教育局提供
「供時代─2022年社區大學公共性博覽會」在大東文化藝術中心開幕。圖／高雄市教育局提供
「供時代─2022年社區大學公共性博覽會」在大東文化藝術中心舉行，教育部長潘文忠主持開幕。圖／高雄市教育局提供
「供時代─2022年社區大學公共性博覽會」在大東文化藝術中心舉行，教育部長潘文忠主持開幕。圖／高雄市教育局提供

社區大學 高雄市 潘文忠

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