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廢魚塭與亂葬崗變身休憩園區 澎湖草樹仔尾公園啟用

中央社／ 澎湖縣25日電

前身為廢魚塭與亂葬崗，現在被喻為澎湖後花園的「草樹仔尾公園」，今天揭幕正式對外開放，成為北馬公的綠地公園，提供民眾又一處最佳休憩園區。

澎湖「草樹仔尾公園」今天由縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、縣議員蘇陳綉色與農漁局長胡流宗等人共同揭幕，包括馬公光榮與重光2里的里長與社區理事長對在社區鄰里新闢綠地公園，表示感謝。

賴峰偉表示，馬公「草樹仔尾」，早期是亂葬崗、垃圾掩埋場與廢棄魚塭，縣民都異口同聲稱為「草蓆仔尾」，擔任縣長以來，投入心力最多，包括遷移4000座墳墓、新建文光國小與光榮污水處理場等重大工程，縣府今年又將原本是亂葬崗與廢棄魚塭等環境改善，闢建為公園綠地，今天正式對外開放，為民眾創造公園綠地，提升休憩品質。

劉陳昭玲對於曾是亂葬崗與廢棄魚塭等鄰惡環境，縣府全力改善成為公園綠地，有如馬公後花園，表示肯定，未來希望還能處理早年的垃圾山等，讓市區形成帶狀綠地公園。

農漁局表示，草樹仔尾公園位於民族路西側，古名又稱為「草蓆仔尾」，園區為南北狹長型，面積約6730平方公尺，南邊緊臨馬公觀音亭休閒園區，北臨重光媽祖文化園區與重光海堤步道，可觀賞夕陽及連綿的海岸線，園區規劃綠地親子活動、校外教學活動、散步道區等，將是民眾及遊客觀光休憩新去處，未來將進一步擴增休憩範圍。

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