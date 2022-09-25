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影／趕場重陽敬老活動 陳其邁與長輩同樂人氣高

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左）今天行程滿滿，一早先到仁武區重陽敬老活動，與長輩同樂。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（左）今天行程滿滿，一早先到仁武區重陽敬老活動，與長輩同樂。記者林巧璉／攝影

年底選舉將至，參選人抓緊公開活動拜票、發放選舉小物，高雄市長陳其邁拚連任，近日「再拚四年」扇子也在公開場合亮相。陳其邁今天行程滿滿，有兩個重陽敬老活動，與長輩搏感情，一早在仁武區，長輩熱情與陳其邁閒聊，場面熱絡。

陳其邁今出席仁武區重陽敬老活動，甫從座車下來就受到民眾熱情歡迎，有民眾喊，「市長加油！我們挺你」。

陳其邁也不忘抓緊機會催打疫苗，「疫苗打幾劑了？第四劑要趕快打喔！」展現公衛市長專業，也拉近與民眾距離。在會場外聚集該選區內市議員參選人團隊發放選舉扇子，其中陳其邁拚連任桃紅扇也在其中，「拚」字相當顯眼，會場內長輩幾乎人手一扇。

陳其邁致詞細數市政建設，仁武人口成長快速，現今已超過9萬4000人，不久將來就會破10萬。市府在當地規畫興建社會住宅，除了提供便捷的公車運輸、拓寬仁心路、整治鳳仁路及澄觀路外，並增加社區關懷據點及公立幼兒園數量。治水方面投入曹公新圳、後勁溪、九番埤、草潭埤的治水建設，就是要讓仁武更宜居。

在健身老師帶領下，陳其邁與議員參選人與長輩一起做伸展，陳其邁說，自己骨頭硬梆梆，但音樂一下仍一起擺動、伸展。

陳其邁隨後抽出敬老活動大獎，40吋電視機和數輛腳踏車。抽到獎的民眾開心上台，陳其邁稱對方看起來相當年輕，「你真的有65歲嗎？身分證可能要檢查一下喔！我是不是遇到詐騙集團？」抽到電視的長輩是一名剛滿65歲的女性，與陳其邁合照後更抱了陳其邁一下。

仁武區公所表示，近年因疫情嚴峻，鄰長忙著發送施打疫苗的傳單，今日活動也表揚特優及資深鄰長共68人，表達對鄰長的重視與嘉勉。

高雄市長陳其邁（前排右四）今天行程滿滿，一早先到仁武區重陽敬老活動，與長輩同樂。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（前排右四）今天行程滿滿，一早先到仁武區重陽敬老活動，與長輩同樂。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（前排中）今天行程滿滿，一早先到仁武區重陽敬老活動，與長輩同樂。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（前排中）今天行程滿滿，一早先到仁武區重陽敬老活動，與長輩同樂。記者林巧璉／攝影
仁武區重陽敬老活動會場外聚集眾多參選人團隊發放選舉扇子、小物，其中也有高雄市長陳其邁的扇子。記者林巧璉／攝影
仁武區重陽敬老活動會場外聚集眾多參選人團隊發放選舉扇子、小物，其中也有高雄市長陳其邁的扇子。記者林巧璉／攝影

陳其邁 2022大選 高雄市長

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