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高市觀光局10月推鳳山深度小旅行 5條路線開放報名

中央社／ 高雄25日電

高雄市鳳山區有許多古蹟、美食，市府觀光局10月推出「鳳山美食帶路」活動，規劃5條不同主題路線，走訪鳳山景點及特色老街，品嚐傳統市場懷舊滋味及眷村料理，即起開放報名。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，鳳山有豐富的歷史文化，為了讓更多遊客認識鳳山的人文風貌，10月推出「鳳山美食帶路」活動，規劃5條不同主題、共8梯次的深度小旅行，即日起開放報名。

觀光局指出，深度小旅行將以步行及單車漫遊方式，結合在地導覽團隊及手機攝影達人，帶領遊客走訪鳳山景點及特色老街，品嚐傳統市場懷舊滋味及眷村料理。

不同的主題遊程搭配如手機攝影教學、手作鳳山古蹟冰箱貼、古早味童玩DIY等體驗活動，每場遊程費用新台幣200元，內含100元美食享用金、100元食旅電子護照美食兌換券或DIY手作體驗活動。

食旅電子護照除集結58家在地商家優惠，還有至合作店家消費滿額累積3點後有QR Code掃描轉轉樂，有機會抽到黃埔新村民宿住宿券；或活動期間至合作店家拍照上傳臉書（Facebook）、Instagram等，就有機會獲得限量法式馬卡龍禮盒。

除了特色小旅行，10月22、23日下午2時到晚上8時，觀光局也將在鳳山大東公園舉辦「懷舊復古野餐」活動，邀鳳山在地美食品牌進駐，還有文創手作攤位、舞台表演等；民眾穿著復古打扮，還可現場兌換古早味零食。

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